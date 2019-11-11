Общество
РБК2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК). Чаще всего россияне носят при себе от 500 до 1000 руб. наличными.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России: ими регулярно пользуется 89% населения. Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:04, Ашберн
Армия и оружие
Патрушев рассказал о возросшем риске ядерной войны
В статье "Безопасность России в современном мире" под авторством Патрушева в "Российской газете" утверждается, что эти планы Вашингтона встают в один ряд с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также из Договора по ПРО.
Московский Комсомолец 10:25
Происшествия
Прорыв паропровода произошел на заводе «Балтика» в Петербурге
Взрыв произошел на территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге.
Известия 10:36
Происшествия
СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) увольняет доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко.
Известия 10:19
Происшествия
В Одессе разбили памятник бандеровцу
Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».
Красная весна 06:41
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:50
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»
«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
StarHit.ru 03:00
Интернет
YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией
Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».
Коммерсантъ 06:14
Политика
Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам вынесут на референдум
«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.
РБК 07:48
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Общество
Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке
Коммерсантъ 07:13
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru 07:35
Общество
В Госдуме предложили новый способ наказывать пьяных водителей
Водителей могут обязать платить залог в размере 30 тысяч рублей за «пьяную езду».
URA.Ru 09:45
Экономика
В Башкирии рассказали о выделении средств на поддержку нацпроектов
Федеральная поддержка национальных проектов и программ в Башкирии в текущем году превысит 68 млрд рублей.
REGNUM 05:41
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь
В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов.
Российская газета вчера в 22:26
Общество
Опрос показал, как украинцы оценивают ситуацию в стране
Число жителей Украины, которые считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, сократилось за месяц на 7,5% и составило 37,5%, свидетельствуют данные опроса, опубликованного в понедельник социологической службой Центра Разумкова.
РИА Новости 10:00
Политика
Турция начала депортировать террористов обратно в США и Европу
Террористов начали отправлять из Турции в США и Европу с понедельника 11 ноября.
Комсомольская правда 10:02
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Российская газета 08:01
Армия и оружие
Российские журналисты не попадали под обстрел в Донбассе
В пресс-службе ВГТРК заявили, что съемочная команда телеканала "Россия 24" не попала под обстрел в ДНР. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:18
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин обвинил Юлию Михальчик в лицемерии
По словам продюсера и супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина, Юлия Михальчик не должна была негативно высказываться о его жене и выяснять, почему та родила детей от Александра Шульгина.
Bimru.ru 09:20
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Общество
Глушаков потребовал от бывшей жены 204 млн рублей
Футболист грозненского «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать со своей бывшей жены Дарьи 204 млн рублей.
Известия 09:42
Футбол
«Спартак» отказался от покупки Соболева
Как сообщается, руководство «красно-белых», которое ранее рассматривало возможность такого трансфера, отказалось от идеи покупки форварда.
Metaratings 10:25
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru вчера в 14:38
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Происшествия
В Тульской области стажер полиции застрелил человека
В Алексинском районе Тульской области один человек погиб в результате стрельбы с участием стажера полиции.
РБК 10:07