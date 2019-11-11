Общество

РБКРБК2% россиян полностью отказались от наличных

Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК). Чаще всего россияне носят при себе от 500 до 1000 руб. наличными.
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с чего всё началось

2% россиян полностью отказались от наличных

Наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России: ими регулярно пользуется 89% населения. Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБКвчера в 23:00

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Экономист: Банки мешают людям отказаться от наличных

Национальная служба новостей03:45

Опрос: 2% россиян полностью отказались от использования наличных

Дождь00:40

Опрос выявил долю россиян, полностью отказавшихся от наличных денег

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«Левада-центр»: только 2% россиян полностью отказались от наличных

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Телеканал 360°01:18

«Левада-центр»: 2% россиян не используют наличные

Коммерсантъ02:28

2% россиян полностью отказались от наличных

РБКвчера в 23:00
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Армия и оружие

Патрушев рассказал о возросшем риске ядерной войны

В статье "Безопасность России в современном мире" под авторством Патрушева в "Российской газете" утверждается, что эти планы Вашингтона встают в один ряд с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также из Договора по ПРО.
Московский Комсомолец 10:25
Происшествия

Прорыв паропровода произошел на заводе «Балтика» в Петербурге

Взрыв произошел на территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге.
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Происшествия

СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) увольняет доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко.
Известия 10:19
Происшествия

В Одессе разбили памятник бандеровцу

Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».
Красная весна 06:41
Гаджеты

Xiaomi оценила новый монитор температуры и влажности в $4

3DNews 06:41
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:50
Политика

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Политика

Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» в режиме телемоста

Якутия 24 08:55
Шоу-бизнес

Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»

«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
StarHit.ru 03:00
Интернет

YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией

Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».
Коммерсантъ 06:14
Политика

Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам вынесут на референдум

«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.
РБК 07:48
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Общество

Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке

Коммерсантъ 07:13
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Музыка

Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»

UfacityNews.ru 07:35
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Наставник «Ювентуса» призвал поблагодарить Роналду за игру с «Миланом»

Газета.Ru 09:26
Общество

В Госдуме предложили новый способ наказывать пьяных водителей

Водителей могут обязать платить залог в размере 30 тысяч рублей за «пьяную езду».
URA.Ru 09:45
Экономика

В Башкирии рассказали о выделении средств на поддержку нацпроектов

Федеральная поддержка национальных проектов и программ в Башкирии в текущем году превысит 68 млрд рублей.
REGNUM 05:41
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов.
Российская газета вчера в 22:26
Общество

Опрос показал, как украинцы оценивают ситуацию в стране

Число жителей Украины, которые считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, сократилось за месяц на 7,5% и составило 37,5%, свидетельствуют данные опроса, опубликованного в понедельник социологической службой Центра Разумкова.
РИА Новости 10:00
Политика

Турция начала депортировать террористов обратно в США и Европу

Террористов начали отправлять из Турции в США и Европу с понедельника 11 ноября.
Комсомольская правда 10:02
Происшествия

В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник

В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Российская газета 08:01
Армия и оружие

Российские журналисты не попадали под обстрел в Донбассе

В пресс-службе ВГТРК заявили, что съемочная команда телеканала "Россия 24" не попала под обстрел в ДНР. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:18
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин обвинил Юлию Михальчик в лицемерии

По словам продюсера и супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина, Юлия Михальчик не должна была негативно высказываться о его жене и выяснять, почему та родила детей от Александра Шульгина.
Bimru.ru 09:20
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье

Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Общество

Глушаков потребовал от бывшей жены 204 млн рублей

Футболист грозненского «Ахмата» Денис Глушаков намерен взыскать со своей бывшей жены Дарьи 204 млн рублей.
Известия 09:42
Футбол

«Спартак» отказался от покупки Соболева

Как сообщается, руководство «красно-белых», которое ранее рассматривало возможность такого трансфера, отказалось от идеи покупки форварда.
Metaratings 10:25
Армия и оружие

На Украине отменят призыв в армию

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru вчера в 14:38
Политика

Президент Боливии Моралес подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Происшествия

В Тульской области стажер полиции застрелил человека

В Алексинском районе Тульской области один человек погиб в результате стрельбы с участием стажера полиции.
РБК 10:07
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