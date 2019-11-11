Общество
Lenta.ruРоссияне не стали отказываться от наличных денег
Только два процента жителей России полностью перешли на безналичный расчет при покупках, следует из опроса «Левада-центра», опубликованного на сайте организации. По данным опроса, 89 процентов россиян регулярно пользуются наличными, 98 процентов не готовы отказаться от них полностью.
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Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в Киеве приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
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Происшествия
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Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
Общество
Гидрометцентр прогнозирует теплую зиму
Как рассказал «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, аномально теплой окажется следующая неделя в центральных регионах России.
ФедералПресс вчера в 14:59
Здоровье
Ученые выяснили, что Kratom может вызвать повреждение печени
Ученые под предводительством доктора Виктора Наварро изучили 404 случая повреждений печени, к которым привело использование пищевых добавок.
Вечерний курьер 04:44
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета вчера в 04:42
Политика
Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
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Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
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Газета.Ru 09 ноября в 00:38
Политика
МИД России прокомментировал переворот в Боливии
Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с произошедшим переворотом в Боливии, где был свергнут режим президента Эво Моралеса.
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Происшествия
В воинской части в Бурятии погиб контрактник
ЧП произошло сегодня в воинской части в Кяхте Как стало известно "Байкал-Daily", сегодня утром в войсковой части 69647 в Кяхте нашли тело.
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Экономика
К нерешенным проблемам мусорных операторов добавились новые
Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга.
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Финансы
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год, внесенный правительством.
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«Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине
Юморист и телеведущий Максим Галкин пошутил про цензуру на отечественном телевидении, президента и оппозицию.
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На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
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33-летний канадский нападающий Кайл Чипчура и 34-летний канадский защитник Джеффри Кинрэйд подписали однолетние контракты с "Северсталью", сообщает пресс-служба КХЛ.
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Асад назвал действия США войной на выживание
США ведут войну на выживание, потому что, теряя свою гегемонию, они принялись за борьбу с Россией, Ираном и Сирией, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью RT.
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Путин призвал всех министров срочно сделать прививки от гриппа
Как выяснилось, кроме Путина, прививки сделали только трое. Президента такое отношение к профилактике не понравилось.
Портал Поиск 05:46
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В России зарегистрировались более 260 тысяч самозанятых
Более 260 тыс. предпринимателей зарегистрировались в России как самозанятые с начала эксперимента.
RT на русском 03:17