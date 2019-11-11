Общество
РБК2% россиян полностью отказались от наличных
Наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России: ими регулярно пользуется 89% населения. Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
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Кино
Сразу шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»
Expert.ru 09 ноября в 03:19
Здоровье
Пять знаков, которые будут долгожителями, назвали астрологи
Спокойную и долгую жизнь, скорее всего, проживут Тельцы, пишет «МК в Волгограде.ру».
Крестьянская жизнь 05:42
Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Общество
Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира
В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Политика
Путин призвал министров сделать прививки от гриппа
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал членов кабмина сделать прививки от гриппа.
Москва 24 04:54
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку
Андрей Разин, знакомый Анастасии, все же решил высказаться по поводу лечения и его результатов.
Popcake вчера в 10:43
Происшествия
В Бурятии найден мёртвым контрактник
REGNUM 02:46
Общество
Банковские алгоритмы Apple Card назвали сексистскими
История получила огласку, и Apple отправила запрос в Goldman Sachs, однако представитель банка заявил, что не может комментировать отдельных клиентов.
iXBT.com 04:47
Происшествия
Кремль назвал убийство студентки в Петербурге актом безумия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будут ли наказаны руководство СПбГУ и полиция, своевременно не отреагировавшие на жалобы в адрес доцента вуза Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
РИА Новости 06:22
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
РБК 04:54
Энергетика
Украина одержала новую победу над «Газпромом»
Арест связан с решением Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию заплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за нарушения условий по транзиту газа.
Lenta.ru 06:49
Футбол
ФНЛ идет на рекорд по красным и желтым карточкам
В 23 туре первенства ФНЛ, который пройдет 13 ноября, из-за дисквалификаций не сыграют 18 футболистов из 11 клубов лиги.
Матч ТВ 06:09
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания вчера в 03:32
Общество
Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.
Ведомости 03:16
Игры
Инсайдер: ремастер Diablo II отменили
CyberSport.ru 06:20
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Экономика
Операторы отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году
В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Коммерсантъ 04:03
Культура
Актриса из фильма Вуди Аллена «Светская жизнь» умерла в 13 лет
Американская актриса Лорел Григгс, известная по ролям на Бродвее и фильму Вуди Аллена «Светская жизнь», скончалась в возрасте 13 лет.
ТК Звезда 02:48
Общество
Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза
Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.
RT на русском 05:49
Здоровье
Врачи рекомендовали проверить давление тем, кому мерещатся «паучки»
Подмосковные офтальмологи рекомендовали следить за артериальным давлением людям, которым мерещатся черные точки, черточки и "паучки", сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Москва 24 06:22
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Vprognoze.ru 04:43
Происшествия
Расчленившему студентку доценту хотят снизить срок
Русская Планета 03:41
Политика
Кремль заявил об отсутствии запроса на убежище от Моралеса
В Кремль не поступало просьб об убежище от ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса.
РБК 06:40
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
Общество
FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»
Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
Ведомости 04:37
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Происшествия
В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку на инвалидной коляске
Мужчине не понравилось то, что пассажирка отменила вызов В Красносельском районе Санкт-Петербурга водитель такси изнасиловал пассажирку на инвалидной коляске и потребовал с нее денег, пишет "Фонтанка".
АМИТЕЛ 04:17
Авто
Конкурент BMW X5 от Genesis продемонстрировал салон без камуфляжа
GV70 будет конкурировать с множеством очень хороших кроссоверов, среди которых BMW X3 и X4, Audi Q5, Range Rover Evoque, Volvo XC60, Porsche Macan, Mercedes-Benz GLC Coupe, Jaguar F-Pace и Infiniti QX50.
SpeedMe вчера в 23:40
Политика
Лавров осудил попытки США ограбить Сирию
Попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 04:59
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
Planet Today вчера в 17:36