Общество
РБК2% россиян полностью отказались от наличных
Наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России: ими регулярно пользуется 89% населения. Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
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Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
ТВ Центр вчера в 11:11
Авто
Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом
В конце августа в Индии стартовали продажи недорогого кросс-вэна Renault Triber.
Новые автомобили 08 ноября в 08:21
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал водителя, умышленно сбившего полицейского
Суд в Санкт-Петербурге постановил заключить в СИЗО водителя Евгения Сапенко, который умышленно сбил сотрудника полиции на машине на прошлой неделе, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.
ТАСС 07:20
Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Космос
Женщины впервые посетили открытый космос без мужчин
UfacityNews.ru 08 ноября в 07:03
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Политика
Песков назвал сумму хищений на строительстве Восточного
Из пропавших денег возвращено только 3,5 млрд, рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Парламентская газета 07:22
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии
"Призываем всех к спокойствию и надеемся, что развитие ситуации в Боливии будет в рамках закона", - подчеркнул Песков.
Российская газета 06:49
Политика
Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность
В октябре президент сообщил, что Россия занимает лишь седьмое место в мире по расходам на оборону, хотя уже создала оружие, не имеющее аналогов в мире.
РИА Новости 03:56
Единоборства
Россиянин Волков победил американца Харди на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил американца Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru 09 ноября в 17:06
Политика
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать статью Financial Times, в которой говорилось, что родственники Асада в разные годы купили около 19 апартаментов на территории комплекса в Москве.
RT на русском 06:59
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Газета.Ru вчера в 15:59
Авто
Базовая версия Lada Vesta получит вариатор
«АвтоВАЗ» решил устанавливать вариаторную трансмиссию не только на топовые, но даже на базовые версии Lada Vesta.
Профиль вчера в 07:01
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество
Путин поздравил Пахмутову и отвернулся от Малахова: кадры из Большого
Президент России Владимир Путин на сцене сообщил, что подписал указ о награждении Пахмутовой высшей наградой России-орденом Андрея Первозванного.
Московский Комсомолец 04:56
Технологии
WhatsApp начал массово блокировать пользователей
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
Planet Today 04:26
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Политика
Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли
Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на референдуме, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 11 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 06:28
Технологии
YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией
Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».
Коммерсантъ 06:14
Армия и оружие
Украинцам объявили о признании Киевом независимости Донбасса
Весьма убедительно журналист доказал, что Киев де-факто же признал независимость Донбасса, причем сделал это еще в 2014 году.
Дни.ру 06:17
Общество
В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок»
Бртанский подданный Джеймс Ле Мезюрье, один из создателей организации «Белые каски», обнаружен мертвым в Стамбуле.
REGNUM 07:37
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Авто
В России стартовал приём заказов на новый седан Volvo S60
Российские дилеры Volvo начали прием заказов на седан Volvo S60 в более доступной комплектации Momentum.
Автоновости дня 05:05
Футбол
Головин попал в сборную тура чемпионата Франции
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сборную 12-го тура Лиги 1 по версии L'Equipe.
Soccer.ru 02:01
Гаджеты
Автономность Xiaomi Mi Watch оказалась больше заявленного
Напомним, Xiaomi Mi Watch работают под управлением Wear OS с фирменной оболочкой, специально созданной для часов Xiaomi.
Astera вчера в 14:10
Общество
Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира
В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Политика
Асад назвал действия США войной на выживание
США ведут войну на выживание, потому что, теряя свою гегемонию, они принялись за борьбу с Россией, Ираном и Сирией, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью RT.
Народные новости 02:41