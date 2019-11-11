Общество
РБК2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК). Чаще всего россияне носят при себе от 500 до 1000 руб. наличными.
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с чего всё началось
Наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России: ими регулярно пользуется 89% населения. Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).РБКвчера в 23:00
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ТАСС вчера в 20:55
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РБК 22:09
Общество
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Газета.Ru вчера в 20:50
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Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
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Как заявил Кассано, Роналду грозит дисквалификация сроком на два года, если подтвердится, что португалец проигнорировал допинг-контроль.
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Известия 23:02
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Газета.Ru 22:45
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Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.
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Историку из СПбГУ предъявили обвинение в убийстве аспирантки
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РБК 12:00
Энергетика
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Сборная России стала третьей на Кубке Карьяла
Худшими на турнире стали хоккеисты из Швеции, проигравшие все три матча. Кубок Карьяла проходил в Финляндии с 7 по 10 ноября.
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