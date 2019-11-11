Общество

РБКРБК2% россиян полностью отказались от наличных

Наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России: ими регулярно пользуется 89% населения. Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
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с чего всё началось

2% россиян полностью отказались от наличных

Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК). Чаще всего россияне носят при себе от 500 до 1000 руб. наличными.
РБКвчера в 23:00

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2% россиян полностью отказались от наличных

РБКвчера в 23:00

Около 2% россиян смогли полностью отказаться от наличных

Телеканал 360°01:18

Опрос: 2% россиян полностью отказались от использования наличных

Дождь00:40

Всего 2% россиян отказались от использования наличных средств

Национальная служба новостей00:59

Опрос: полностью отказались от наличных 2% россиян

News.ru01:28

Опрос: 2% россиян полностью отказались от наличных

DP.RU00:14

2% россиян полностью отказались от наличных денег

Накануне.Ruвчера в 23:43
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В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

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Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»

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Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

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Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны

Конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно.
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Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре

Газета Metro вчера в 10:51
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В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
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В Екатеринбурге к мосту подвесили мешок в форме человеческого тела

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Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
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Как сообщает РЕН ТВ, мать и один ребёнок погибли на месте, второму удалось выжить, он находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.
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Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
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Игравшую с моряками белуху сочли российским шпионом

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РБК 01:25
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"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
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Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
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Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO

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Глава британского штаба обороны Ник Картер объяснил, почему Россию считают новой мировой угрозой.
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Кроссовер Suzuki Vitara Brezza стал бестселлером

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