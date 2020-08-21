«Газпром» выделит 13 млрд рублей на газификацию Тульской области
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«Газпром» выделит 13 млрд рублей на газификацию Тульской области Фото пресс-службы правительства Тульской области. 21 августа в Туле губернатор Алексей Дюмин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу газификации региона до 2025 года.В источнике
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