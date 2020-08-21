Глава ВПП считает, что пандемия ведет к «библейским масштабам» голода

ВПП во время пандемии Бисли сообщил, что с началом пандемии организация должна была ориентировать свою деятельность на помощь новым группам, которые оказались наиболее уязвимы в условиях ограничений, введенных в связи с пандемией.