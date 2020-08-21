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REGNUM
REGNUM

300 населенных пунктов Тульской области подключат к газоснабжению

Тула, 21 августа 2020, 20:39 — REGNUM Программу газификации Тульской области до конца 2025 года подписали губернатор Алексей Дюмин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 21 августа. Подписание документа состоялось в Туле, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы Тульской области.В источнике
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ФАН

Врио главы Чувашии обсудил с Миллером новые источники финансирования ЖКХ

ФАНвчера в 05:41
REGNUM

300 населенных пунктов Тульской области подключат к газоснабжению

REGNUMвчера в 13:39
Neftegaz.ru

Тамбовская и Тульская области. Газпром продолжает обновлять программы развития газоснабжения и газификации регионов

Neftegaz.ruвчера в 09:23
ИА Красная Весна

В 300 населенных пунктов Тульской области проведут газ — губернатор

ИА Красная Веснавчера в 16:52
ТАСС

Врио главы Чувашии предложил «Газпрому» взять на баланс газораспределительные сети региона

ТАСС20 августа в 12:49
Интерфакс - Россия

В Чувашии до 2026г планируется построить 155 км газопроводов

Интерфакс - Россия20 августа в 12:28
Интерфакс

«Газпром» приступил к подписанию новых пятилетних программ с регионами

Интерфакс19 августа в 10:06

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