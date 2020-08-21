300 населенных пунктов Тульской области подключат к газоснабжению
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Тула, 21 августа 2020, 20:39 — REGNUM Программу газификации Тульской области до конца 2025 года подписали губернатор Алексей Дюмин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 21 августа. Подписание документа состоялось в Туле, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы Тульской области.В источнике
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