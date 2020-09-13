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Mockva.ru
Mockva.ru

Россия и Белоруссия проведут тактические учения с 14 по 25 сентября

Минобороны РФ сообщило, что в учениях будут принимать участие подразделения Вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии. Тактические учения будут проходить на полигоне «Брестский» в Белоруссии, сообщает ТАСС. Учения проводятся ежегодно, начиная с 2015 года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Учения «Славянское братство - 2020» пройдут с 14 по 25 сентября в Белоруссии

Российско-белорусские учения "Славянское братство - 2020" пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в воскресенье.
ТАСС13 сентября в 04:05
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В Белоруссии стартуют совместные с Россией военные учения

Эхо Москвывчера в 22:21
ТАСС

Учения «Славянское братство - 2020» пройдут с 14 по 25 сентября в Белоруссии

ТАСС13 сентября в 04:05
Комсомольская правда

Зачем Россия и Белоруссия с понедельника начинают военные учения

Комсомольская правда13 сентября в 09:10
Газета.Ru

Минобороны раскрыло детали совместных учений России и Белоруссии

Газета.Ru13 сентября в 08:27
Lenta.ru

В Минобороны России объяснили цель учений «Славянское братство»

Lenta.ru13 сентября в 06:43
Интерфакс - Россия

Белорусско-российские тактические учения «Славянское братство» пройдут с 14 по 25 сентября

Интерфакс - Россия13 сентября в 04:06
RT на русском

В какой обстановке пройдут российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020»

RT на русскомвчера в 18:34
КП - Беларусь

Россия отправит в Беларусь 300 десантников и около 70 единиц боевой техники

КП - Беларусь13 сентября в 07:22

Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек
Вести.Ru08:16
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СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
14

«Роскосмос» отказался от совместного с США исследования Венеры

«Принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации»,— опубликовал «Роскосмос» заявление господина Блошенко.
Коммерсантъ08:38
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