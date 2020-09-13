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Минобороны РФ сообщило, что в учениях будут принимать участие подразделения Вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии. Тактические учения будут проходить на полигоне «Брестский» в Белоруссии, сообщает ТАСС. Учения проводятся ежегодно, начиная с 2015 года.