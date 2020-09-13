Россия и Белоруссия проведут тактические учения с 14 по 25 сентября
Минобороны РФ сообщило, что в учениях будут принимать участие подразделения Вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии. Тактические учения будут проходить на полигоне «Брестский» в Белоруссии, сообщает ТАСС. Учения проводятся ежегодно, начиная с 2015 года.В источнике
С чего всё началось
Учения «Славянское братство - 2020» пройдут с 14 по 25 сентября в Белоруссии
Российско-белорусские учения "Славянское братство - 2020" пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в воскресенье.
ТАСС13 сентября в 04:05
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Зачем Россия и Белоруссия с понедельника начинают военные учения
Комсомольская правда13 сентября в 09:10
Белорусско-российские тактические учения «Славянское братство» пройдут с 14 по 25 сентября
Интерфакс - Россия13 сентября в 04:06
В какой обстановке пройдут российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020»
RT на русскомвчера в 18:34
Россия отправит в Беларусь 300 десантников и около 70 единиц боевой техники
КП - Беларусь13 сентября в 07:22