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Новые Известия
Новые Известия

В Белоруссию прибыли 300 псковских десантников

Помимо 300 военнослужащих в учениях будет задействовано около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения. Ожидается, что после завершения учений десантники вернутся домой на территорию РФ.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Учения «Славянское братство - 2020» пройдут с 14 по 25 сентября в Белоруссии

"В ходе учения десантники двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач", - отметили в Минобороны. Военные прибудут на территорию Белоруссии с помощью железнодорожного транспорта.
ТАСС13 сентября в 04:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

На Брестском полигоне стартовали военные учения «Славянское братство - 2020»

Газета.Ruвчера в 10:01
Эхо Москвы

В Белоруссии стартуют совместные с Россией военные учения

Эхо Москвывчера в 22:21
RT на русском

В какой обстановке пройдут российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020»

RT на русскомвчера в 18:34
Комсомольская правда

Зачем Россия и Белоруссия с понедельника начинают военные учения

Комсомольская правда13 сентября в 09:10
Lenta.ru

В Минобороны России объяснили цель учений «Славянское братство»

Lenta.ru13 сентября в 06:43
Интерфакс - Россия

Белорусско-российские тактические учения «Славянское братство» пройдут с 14 по 25 сентября

Интерфакс - Россия13 сентября в 04:06
ТАСС

Учения «Славянское братство - 2020» пройдут с 14 по 25 сентября в Белоруссии

ТАСС13 сентября в 04:05
КП - Беларусь

Россия отправит в Беларусь 300 десантников и около 70 единиц боевой техники

КП - Беларусь13 сентября в 07:22

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
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В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Москва-Баку.ruвчера в 07:29

«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
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