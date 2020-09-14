В Белоруссию прибыли 300 псковских десантников
Помимо 300 военнослужащих в учениях будет задействовано около 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения. Ожидается, что после завершения учений десантники вернутся домой на территорию РФ.В источнике
С чего всё началось
Учения «Славянское братство - 2020» пройдут с 14 по 25 сентября в Белоруссии
"В ходе учения десантники двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач", - отметили в Минобороны. Военные прибудут на территорию Белоруссии с помощью железнодорожного транспорта.
ТАСС13 сентября в 04:05
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Интерфакс - Россия13 сентября в 04:06
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КП - Беларусь13 сентября в 07:22