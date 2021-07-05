За минувшие сутки в России выявлены 24 353 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели более 5,6 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Из больниц по выздоровлении выписаны 14 540 пациентов.

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