Футбол
Чемпионат30 лет победе «Спартака» в чемпионате СССР – вспоминает Валерий Шмаров
Валерий Шмаров вспоминает свой легендарный гол. 23 октября 1989 года – знаменательная дата для болельщиков «Спартака». В этот день красно-белые обыграли самого принципиального соперника той поры и в последний раз стали чемпионами СССР.
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Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Происшествия
В Свердловской области девочка ушла в школу и пропала
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Сергей Аксенов: команду Крыма ждет полная перезагрузка
Сергей Аксенов, который руководил Крымом с момента воссоединения полуострова с Россией, осенью этого года был переизбран главой республики.
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Единоборства
Волков остался без соперника на UFC
Турнир состоится в Москве девятого ноября, бой Волкова и дос Сантоса должен был стать вишенкой на торте.
Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижения мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова установила рекорд на этапе Гран-при
Политика
Российско-африканский саммит в Сочи соберет глав более 40 стран
Рекордное количество глав африканских государств примут участие в саммите Россия-Африка в Сочи 23-24 октября.
Единоборства
Макгрегор рассказал, кто победит в бою Хабиба и Фергюсона
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что Хабиб Нурмагомедов победит американца Тони Фергюсона.
Общество
Соловьев ответил на шутку Урганта о себе
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что шоумен Иван Ургант с помощью шуток о нем поднимает рейтинги своей программы.
Происшествия
Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском
В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось.
Футбол
Появилось фото формы сборной России на Евро-2020
В Интернете появилась фотография с новой формой сборной России, в которой команда выступит на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
Наука
Ученые объяснили, как мозг выделяет нужное в шумном месте
Ученые из Колумбийского университета рассказали, как слуховая кора может среди шума выделить нужный голос.
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Футбол
В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
Общество
Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Финансы
Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем.
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
В результате перестрелки на хуторе Чернозубов погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
Политика
Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Общество
Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»
Изначально "Моя улица" была рассчитана до 2018 года, однако в 2017 году вице-мэр по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что программа не закончится никогда.
Армия и оружие
Асад заявил Путину, что Дамаск против любого захвата своих территорий
Президент Сирии Башар Асад заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а в сложившейся ситуации на севере страны виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели.