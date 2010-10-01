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ЧемпионатЧемпионат30 лет победе «Спартака» в чемпионате СССР – вспоминает Валерий Шмаров

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Валерий Шмаров вспоминает свой легендарный гол. 23 октября 1989 года – знаменательная дата для болельщиков «Спартака». В этот день красно-белые обыграли самого принципиального соперника той поры и в последний раз стали чемпионами СССР.
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«На тренировках я клал такие восемь из десяти». 30 лет легендарному голу Шмарова в золотом матче «Спартак» — «Динамо» (Киев)

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30 лет победе «Спартака» в чемпионате СССР – вспоминает Валерий Шмаров

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