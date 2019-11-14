Общество

Бизнес-газетаБизнес-газета30 медведей могут умертвить в зоопарке в Крыму

Как сообщает издание «Газета.ru», бизнесмен и владелец зоопарка «Тайган» в Крыму Олег Зубков записал видеообращение, в котором рассказал, что он намерен отдать или умертвить часть медведей из зоопарка. Это произойдет в том случае, если зоопарк закроют по решению суда.
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с чего всё началось
По его словам
, через 20 дней, 3 декабря, суд Белогорска рассмотрит иск ветеринарной службы о приостановлении работы парка львов "Тайган" на 90 суток.
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Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
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В Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.
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Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

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