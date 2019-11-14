с чего всё началось

Как сообщает издание «Газета.ru», бизнесмен и владелец зоопарка «Тайган» в Крыму Олег Зубков записал видеообращение, в котором рассказал, что он намерен отдать или умертвить часть медведей из зоопарка. Это произойдет в том случае, если зоопарк закроют по решению суда.

30 медведей могут умертвить в зоопарке в Крыму

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