За полтора месяца 30 млн американцев подали заявления на пособие по безработице, пишет Министерство труда США. Отмечается, что за последнюю неделю заявления подали 3,8 млн человек. По прогнозам аналитиков, этот показатель должен был достигать 3,5 млн человек.

30 миллионов американцев обратились за пособием по безработице

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