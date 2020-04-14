Коронавирус
РИАМОВ Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина на 220 тысяч рублей
«С момента ужесточения ответственности уже 55 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина, общая сумма штрафов составила 220 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Всех нарушителей доставили для дальнейшего лечения в обсервационные центры в Царицыне, Крылатском, Химках и Алтуфьеве.
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За нарушение карантина в столице уже оштрафовано 55 человек
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Тридцать нарушителей карантина привлечены к административной ответственности в Москве
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