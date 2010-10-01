Общество
REGNUM30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко
Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
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Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Происшествия
Отец бросил своих детей в аэропорту Шереметьево
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Религия
Причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина установит вскрытие
Здоровье
Глава РАН допустил глобальную эпидемию коронавируса
С учетом сегодняшних темпов распространения нового коронавируса, заболевание может получить глобальный масштаб уже к марту, заявил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
Единоборства
Немков выйдет на бой против чемпиона Bellator Бейдера
Боец ММА, россиянин Вадим Немков проведет поединок с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Политика
Путин назначил первого замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Шоу-бизнес
Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в насилии
Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в насилии. Между певцами были романтические отношения непродолжительное время.
Общество
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи Mail.ru сообщают о проблемах в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Массовые жалобы начались примерно в 11:00.
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Кино
Шоуранер «Ведьмака» рассказала о вырезанных из сериала сценах
Сериал «Ведьмак» занял достойное место в списке проектов жанра фэнтези и шоуранер продолжает отвечать на многочисленные вопросы фанатов ее детища.
Общество
Путин поручил продлить программу маткапитала до 2026 года
Общая сумма маткапитала при рождении второго и последующих детей с 1 января 2020 года составит 616 617 руб.
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Экономика
Россиян заставят поддержать рублем российских интернет-ретейлеров
Из-за снижения в 2020 году беспошлинного порога на покупки в зарубежных интернет-магазинах с 500 до 200 евро перераспределение рынка интернет-торговли произойдет от транснациональных рынков в пользу внутрироссийских, что к 2021 году приведет к снижению объема рынка на 1 процент и на 5 процентов — к следующему году.
Происшествия
Житель Польши с криками «я здесь главный» напал на российский грузовик
Житель Польши вырвал дорожный знак и с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик, сообщает портал gorzowianin.pl.
Происшествия
Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео
В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал схемы возвращения Крыма и Донбасса.
Энергетика
Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла
Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
Политика
Мишустин сменил директора департамента контроля правительства РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сменил директора департамента контроля правительства России. Ранее эту должность занимал Сергей Васильев.
Политика
Офицер из ФСО возглавил Аналитический центр при правительстве
Замглавы отдела управления планирования и организации охранных мероприятий ФСО Константин Калинин стал главой Аналитического центра при правительстве вместо Владислава Онищенко.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Спорт
Blizzard опубликовала системные требования Warcraft III: Reforged
На сайте Battle.net появились минимальные и рекомендуемые системные требования Warcraft III: Reforged.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 39
Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 39, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.