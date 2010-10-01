Общество

REGNUMREGNUM30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко

Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
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Вакцина против коронавируса, скорее всего, будет разработана после того, как эпидемия утихнет — Онищенко

Эхо Москвы06:31

30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко

REGNUM03:49
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Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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