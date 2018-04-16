Около 30 существующих медицинских препаратов лечат новый коронавирус, - рассказал в эфире "Эха" бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Он рекомендует не есть фрукты и овощи без термической обработки, не покупать мясо на рынке, а также воздержаться от поездок в Китай.

с чего всё началось

Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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