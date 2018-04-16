Здоровье

REGNUMREGNUM30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко

Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
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Геннадий Онищенко: Около 30 существующих медицинских препаратов лечат новый коронавирус

Около 30 существующих медицинских препаратов лечат новый коронавирус, - рассказал в эфире "Эха" бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Он рекомендует не есть фрукты и овощи без термической обработки, не покупать мясо на рынке, а также воздержаться от поездок в Китай.
Эхо Москвы03:31

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Онищенко: Около 30 препаратов лечат коронавирус

Общественное телевидение России04:52

Геннадий Онищенко: Около 30 существующих медицинских препаратов лечат новый коронавирус

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Онищенко рассказал о 30 эффективных препаратах против коронавируса

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Россиянам рассказали о существовании десятков лекарств от коронавируса

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Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке с 5 октября 2016 года, член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Член фракции «Единая Россия».
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