Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Сегодня, 20 июля 2020 года, стало известно, что около 30% россиян заберут вклады из банков в случае дальнейшего снижения ставок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса, проведённого ПАО «РГС-Банк» и Национальным агентством финансовых исследований.

30% россиян заберут вклады из банков при дальнейшем снижении ставок

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