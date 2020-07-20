Экономика

СаминвесторСаминвестор30% россиян заберут вклады из банков при дальнейшем снижении ставок

Сегодня, 20 июля 2020 года, стало известно, что около 30% россиян заберут вклады из банков в случае дальнейшего снижения ставок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса, проведённого ПАО «РГС-Банк» и Национальным агентством финансовых исследований.
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с чего всё началось

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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В Москве скончались еще 19 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 19 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число смертей в столице до 4350, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб.
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Общество

Особое мнение: Дмитрий Быков

Продолжается "Особое мнение". у микрофона — Нино Росебашвили, в студии — писатель и журналист Дмитрий Быков.
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Общество

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Врач рассказал об улучшении состояния девочки со СМА из Калининграда

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«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт

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Общество

Полиция освободила заложников из автобуса в Луцке

Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Луцке. Захваченные пассажиры автобуса освобождены, сообщает УНИАН.
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Британская виртуальная группа Gorillaz выпустила очередной клип из своего нового проекта Song Machine.
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В сети стартовали предзаказы на артбук Mass Effect Trilogy: Expanded Edition

В сети стартовали предзаказы артбука The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition.
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«Зенит» станет номинальным хозяином поля в финале Кубка России

Руководство Российского футбольного союза (РФС) определило номинального хозяина поля в финале Олимп-Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
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СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала

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Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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