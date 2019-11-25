В Нижегородской области 45 человек отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Инцидент произошел в средней школе в районном центре Вад. В местную больницу поступили 44 ребенка и один взрослый.

с чего всё началось

Около 30 детей и трое взрослых отравились газом в Нижегородской области, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Как сообщает региональное МЧС, инцидент произошел в 12.00 в Вадской среднеобразовательной школе.

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