Происшествия
Российская газета30 школьников в Нижегородской области отравились газом
Около 30 детей и трое взрослых отравились газом в Нижегородской области, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Как сообщает региональное МЧС, инцидент произошел в 12.00 в Вадской среднеобразовательной школе.
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с чего всё началось
В Нижегородской области 45 человек отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Инцидент произошел в средней школе в районном центре Вад. В местную больницу поступили 44 ребенка и один взрослый.РИА Новости05:17
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Все отравившиеся газом в Нижегородской области отпущены из больницы (версия 2)
Интерфакс - Россия07:51
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