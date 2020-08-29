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Lenta.ru
Lenta.ru

30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» за первые сутки

Более 30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» в Крыму за первые сутки после открытия движения по новой автомагистрали. Об этом сообщается на сайте Минтранса России. Согласно данным ведомства, половина потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении.В источнике
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РИА Новости

Через день после открытия по «Тавриде» проехали более 30 тыс. машин

РИА Новости19:06
Известия

По трассе «Таврида» за первые сутки проехало более 30 тыс. машин

Известиявчера в 14:49
Телеканал 360°

30 тысяч машин проехало по трассе «Таврида» за первые сутки

Телеканал 360°вчера в 15:32
ТК Звезда

По «Тавриде» за первые сутки после открытия проехали более 30 тысяч машин

ТК Звездавчера в 15:08
РБК

Через день после открытия по «Тавриде» проехали более 30 тыс. машин

РБК17:31
ТАСС

За сутки после открытия трассой «Таврида» воспользовались более 30 тыс. автомобилистов

ТАССвчера в 14:21
Интерфакс

30 тысяч машин проехали по трассе «Таврида» за сутки после открытия

Интерфаксвчера в 14:50

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

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Интерфаксвчера в 14:11
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Фигуристка Загитова зачислена на факультет журналистики в РАНХиГС

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Общественная служба новостей18:35
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Стерлеградвчера в 00:30
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REGNUM28 августа в 15:20
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Москва 2428 августа в 09:35
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