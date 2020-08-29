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Lenta.ru
Lenta.ru

30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» за первые сутки

Более 30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» в Крыму за первые сутки после открытия движения по новой автомагистрали. Об этом сообщается на сайте Минтранса России. Согласно данным ведомства, половина потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении.В источнике
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Коммерсантъ

В первый день по трассе «Таврида» проехали 30 тысяч автомобилей

Коммерсантъ18:29
РБК

Через день после открытия по «Тавриде» проехали более 30 тыс. машин

РБК17:31
Интерфакс

30 тысяч машин проехали по трассе «Таврида» за сутки после открытия

Интерфаксвчера в 14:50
ТК Звезда

По «Тавриде» за первые сутки после открытия проехали более 30 тысяч машин

ТК Звездавчера в 15:08
Известия

По трассе «Таврида» за первые сутки проехало более 30 тыс. машин

Известиявчера в 14:49
ТАСС

За сутки после открытия трассой «Таврида» воспользовались более 30 тыс. автомобилистов

ТАССвчера в 14:21
Телеканал 360°

30 тысяч машин проехало по трассе «Таврида» за первые сутки

Телеканал 360°вчера в 15:32

Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020»

Ранее агентство ANI со ссылкой на источники в министерстве обороны страны сообщало, что Индия может отказаться от участия в международных учениях "Кавказ-2020", поскольку в этих учениях также намерены принять участие военнослужащие из Китая и Пакистана, отношения Нью-Дели с которыми в последнее время обострены.
ТАСС21:13
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Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Президент США Дональд Трамп накричал на своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна во время обеда с делегацией Великобритании после того, как узнал, что пропустил телефонный звонок от президента России Владимира Путина.
Lenta.ruвчера в 13:27
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Россия в Сирии испытает новейший комплекс борьбы с беспилотниками

Новейшая российская система борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Сапсан-Конвой» концерна «Автоматика» откроет перед РФ колоссальные экспортные перспективы, так как речь идет о реализации средства обороны, аналога которому в мире пока нет.
Вечерний курьервчера в 17:22
9

США выразили беспокойство из-за попыток Китая купить «Мотор Сич»

Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил беспокойство из-за попыток Китая купить украинское предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич».
Lenta.ru21:33
5

Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступили в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
РБК28 августа в 16:34
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