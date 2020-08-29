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Lenta.ru
Lenta.ru

30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» за первые сутки

Более 30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» в Крыму за первые сутки после открытия движения по новой автомагистрали. Об этом сообщается на сайте Минтранса России. Согласно данным ведомства, половина потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении.В источнике
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ИА Крыминформ

Минтранс РФ опубликовал первые данные о трафике на трассе «Таврида»

ИА Крыминформ00:59
ТАСС

За сутки после открытия трассой «Таврида» воспользовались более 30 тыс. автомобилистов

ТАССвчера в 14:21
РБК

Через день после открытия по «Тавриде» проехали более 30 тыс. машин

РБК17:31
Телеканал 360°

30 тысяч машин проехало по трассе «Таврида» за первые сутки

Телеканал 360°вчера в 15:32
Известия

По трассе «Таврида» за первые сутки проехало более 30 тыс. машин

Известиявчера в 14:49
РИА Новости

30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» за первые сутки

РИА Новости19:06
Интерфакс

30 тысяч машин проехали по трассе «Таврида» за сутки после открытия

Интерфаксвчера в 14:50

Панские газы: Польша мечтает о собственной энергетической империи

Польша связывает с грядущим введением в строй GIPL создание собственной энергетической империи, которая, как надеются в Варшаве, установит контроль над энергетикой восточноевропейского региона, существенно потеснив «Газпром».
Известия17:02
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 25 млн человек

Хотя кривая COVID-19 в мире по-прежнему далеко отстает от испанского гриппа 1918 года, когда были инфицированы около 500 миллионов человек и умерли не менее 10 процентов из них, эксперты обеспокоены тем, что власти и общественность многих стран недооценивают истинную "катастрофическую угрозу" пандемии.
Российская газета02:36
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии

Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
Актуальные Новостивчера в 06:50
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При погашении кредитов россиянам начнут возвращать деньги

С 1 сентября в России вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые дадут россиянам возможность вернуть часть страховой премии при досрочном погашении кредита, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».
Deita.ru01:15
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