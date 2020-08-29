30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» за первые сутки
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Более 30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» в Крыму за первые сутки после открытия движения по новой автомагистрали. Об этом сообщается на сайте Минтранса России. Согласно данным ведомства, половина потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении.В источнике
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