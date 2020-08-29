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Lenta.ru
Lenta.ru

30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» за первые сутки

Более 30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» в Крыму за первые сутки после открытия движения по новой автомагистрали. Об этом сообщается на сайте Минтранса России. Согласно данным ведомства, половина потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении.В источнике
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ИА Крыминформ

Минтранс РФ опубликовал первые данные о трафике на трассе «Таврида»

ИА Крыминформ00:59
РИА Новости

30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» за первые сутки

РИА Новости19:06
РБК

Через день после открытия по «Тавриде» проехали более 30 тыс. машин

РБК17:31
Телеканал 360°

30 тысяч машин проехало по трассе «Таврида» за первые сутки

Телеканал 360°вчера в 15:32
Известия

По трассе «Таврида» за первые сутки проехало более 30 тыс. машин

Известиявчера в 14:49
ТАСС

За сутки после открытия трассой «Таврида» воспользовались более 30 тыс. автомобилистов

ТАССвчера в 14:21
Интерфакс

30 тысяч машин проехали по трассе «Таврида» за сутки после открытия

Интерфаксвчера в 14:50

Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

Как сообщает портал "Новые автомобили", второй этап реформы ОСАГО на территории РФ предусматривает введение нового "коэффициента страховщика", в соответствии с которым при расчете стоимости полиса может учитываться бренд и модель машины.
Новые автомобили22:30
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Помпео обсудил с Зеленским «пагубные инвестиции» Китая в «Мотор Сич»

«Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич"»,— говорится в пресс-релизе Госдепартамента.
Коммерсантъ22:25
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МИД Финляндии призвал Белоруссию провести новые выборы президента

По информации газеты Helsingin Sanomat, глава МИД Финляндии выразил уверенность, что в Белоруссии необходимо провести новые выборы президента республики – только такое решение поможет выйти стране из сложившейся ситуации.
Общественная служба новостей21:42
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В Белоруссии милиционер выстрелил в мужчину, угрожавшего его поджечь

Пьяный водитель в Белоруссии облил бензином милиционера, его машину и хотел поджечь, усмирить нарушителя удалось только стрельбой по ногам, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
РИА Новостивчера в 11:46
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СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
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Байден объяснил отмену брифингов разведки сокрытием «вмешательства» РФ

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что решение главы национальной разведки прекратить брифинги для членов комитетов по разведке Конгресса преследует цель скрыть якобы существующее вмешательство России в американские выборы.
Интерфакс00:49
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Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов в Белоруссии

Владимир Путин рассказал журналисту Сергею Брилеву в интервью, фрагменты которого показали на телеканале «Россия 1», что РФ признает легитимность выборов президента Белоруссии.
Невские Новостивчера в 05:13
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Kia Stinger стал безопаснее и получил новый мотор

В моторную гамму входят: прежняя "турбочетверка" Thera II на 2,0 литра с отдачей 255 л.с. (пиковый крутящий момент - 353 Нм), улучшенная "шестерка" на 3,3 литра с увеличенной до 373 л.с. мощностью (510 Нм), а также новый турбомотор T-GDI из линейки SmartStream на 2,5 литра, развивающий 304 л.с. (422 Нм).
Новые автомобили28 августа в 12:53
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