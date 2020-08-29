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Lenta.ru
Lenta.ru

30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» за первые сутки

Более 30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» в Крыму за первые сутки после открытия движения по новой автомагистрали. Об этом сообщается на сайте Минтранса России. Согласно данным ведомства, половина потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении.В источнике
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Известия

По трассе «Таврида» за первые сутки проехало более 30 тыс. машин

Известиявчера в 14:49
РИА Новости

30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» за первые сутки

РИА Новости19:06
РБК

Через день после открытия по «Тавриде» проехали более 30 тыс. машин

РБК17:31
Телеканал 360°

30 тысяч машин проехало по трассе «Таврида» за первые сутки

Телеканал 360°вчера в 15:32
ИА Крыминформ

Минтранс РФ опубликовал первые данные о трафике на трассе «Таврида»

ИА Крыминформ00:59
ТАСС

За сутки после открытия трассой «Таврида» воспользовались более 30 тыс. автомобилистов

ТАССвчера в 14:21
Интерфакс

30 тысяч машин проехали по трассе «Таврида» за сутки после открытия

Интерфаксвчера в 14:50

Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс предположил, что в случае военного противостояния РФ и НАТО страны альянса должны перекрыть российскому флоту доступ в Мировой океан.
Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО
Аргументы и Факты27 августа в 00:51
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Оппозиция обвинила Лукашенко в неумении строить отношения с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко за 26 лет своего президентства не смог выстроить добрососедские отношения с Россией, заявила член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова во время выступления на YouTube.
РИА Новостивчера в 16:33
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Замглавы делегации Украины в ТКГ: особый статус нужно дать всему Донбассу

«Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов (оккупированные Украиной территории ДНР и ЛНР -ИА REGNUM), а лучше, всего Донбасса», — заявил Фокин.
REGNUM01:22

СКР проверит отчуждение госакций «Башкирской содовой компании»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения госакций "Башкирской содовой компании", сообщает СК в субботу на своем сайте.
Интерфаксвчера в 06:38
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Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по подозрению в получении взятки

Уточняется, что Астапова и Брижаня подозревают в получении взятки в особо крупном размере в виде дорогого автомобиля и неких услуг на сумму от трех до четырех миллионов рублей.
Общественная служба новостейвчера в 01:53
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В Екатеринбурге арестованы участники протестов в сквере у театра Драмы, защищавшие строительство храма

Роман Коротков, Александр Саулин, Айказ Манукян и Александр Этвиш стали фигурантами "уголовки" о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору и о понуждении к совершению сделки по трём эпизодам.
Накануне.Ru02:35
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