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Lenta.ru
Lenta.ru

30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» за первые сутки

Более 30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» в Крыму за первые сутки после открытия движения по новой автомагистрали. Об этом сообщается на сайте Минтранса России. Согласно данным ведомства, половина потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении.В источнике
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РИА Новости

30 тысяч автомобилей проехали по трассе «Таврида» за первые сутки

РИА Новости19:06
Известия

По трассе «Таврида» за первые сутки проехало более 30 тыс. машин

Известиявчера в 14:49
Телеканал 360°

30 тысяч машин проехало по трассе «Таврида» за первые сутки

Телеканал 360°вчера в 15:32
ТК Звезда

По «Тавриде» за первые сутки после открытия проехали более 30 тысяч машин

ТК Звездавчера в 15:08
РБК

Через день после открытия по «Тавриде» проехали более 30 тыс. машин

РБК17:31
ТАСС

За сутки после открытия трассой «Таврида» воспользовались более 30 тыс. автомобилистов

ТАССвчера в 14:21
Интерфакс

30 тысяч машин проехали по трассе «Таврида» за сутки после открытия

Интерфаксвчера в 14:50

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3DNews23:31

Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо

В базе ФИПС появились патентные изображения новых турбированных двигателей Заволжского моторного завода мощностью 150 и 170 л.с. В перспективе эти силовые агрегаты должны получить модели УАЗ и внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, также известный как «Русский Прадо».
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Актуальные Новостивчера в 06:50
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Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября

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Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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