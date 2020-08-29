Через день после открытия по «Тавриде» проехали более 30 тыс. машин

Более 30 тыс. автомобилей проехали по трассе «Таврида» спустя сутки после открытия рабочего движения по новой автомагистрали. Об этом сообщается на сайте Минтранса России. По данным ведомства, половина потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении.