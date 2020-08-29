Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Через день после открытия по «Тавриде» проехали более 30 тыс. машин

Более 30 тыс. автомобилей проехали по трассе «Таврида» спустя сутки после открытия рабочего движения по новой автомагистрали. Об этом сообщается на сайте Минтранса России. По данным ведомства, половина потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Через день после открытия по «Тавриде» проехали более 30 тысяч машин

РИА Новости19:06
РБК

Через день после открытия по «Тавриде» проехали более 30 тыс. машин

РБК17:31
Интерфакс

30 тысяч машин проехали по трассе «Таврида» за сутки после открытия

Интерфаксвчера в 14:50
ТК Звезда

По «Тавриде» за первые сутки после открытия проехали более 30 тысяч машин

ТК Звездавчера в 15:08
Известия

По трассе «Таврида» за первые сутки проехало более 30 тыс. машин

Известиявчера в 14:49
ТАСС

За сутки после открытия трассой «Таврида» воспользовались более 30 тыс. автомобилистов

ТАССвчера в 14:21
Телеканал 360°

30 тысяч машин проехало по трассе «Таврида» за первые сутки

Телеканал 360°вчера в 15:32

Соломон Кверквелия: «Я люблю и уважаю Семина. Никогда не забуду то, что он для меня сделал»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия, который на правах аренды выступает за «Ротор», рассказал «СЭ» о своем отношении к бывшему тренеру «железнодорожников» Юрию Семину.
Спорт-Экспресс18:50

Греция заявила о «провокационном поведении» истребителей Турции

Турецкие истребители продемонстрировали «провокационное поведение» во время пролёта американского стратегического бомбардировщика В-52 в сопровождении четырёх самолётов F-16 Греции в пределах районов Афин и Скопье, заявили в греческом Генштабе национальной обороны.
RT на русскомвчера в 15:40

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
237

Концерн «Вега» завершил испытания прототипа РОФАР

Российский концерн «Вега» сообщил о том, что испытания новейшего прототипа РОФАР в настоящий момент полностью завершены, что позволяет переходить к разработке полноценного радара, способного, как сообщается, на дистанциях в несколько сотен километров обнаруживать даже «стелс»-самолёты противника, и это станет очень серьёзной проблемой для любого российского противника.
Avia.proвчера в 09:00
98