Общество
Комсомольская правда30 украинских городов могут остаться без отопления с 1 февраля
"Нафтогаз Украины" предупредил, что 30 городов могут частично или полностью лишится отопления с 1 февраля. Связано это с задолженностью некоторых предприятий теплоэнергетики перед "Нафтогазом".
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Политика
В Кремле допустили голосование россиян против поправок в Конституцию
Общероссийское голосование по разработанным поправкам в Конституцию не является простой формальностью .
Здоровье
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса
Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал о главных симптомах новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина
Чеснаков добавил, что после отдыха Сурков пообещал более подробно объяснить причины своего решения, а также сообщить о дальнейших планах в направлении политической деятельности.
Политика
Трамп опубликовал логотип Космических сил США
Шоу-бизнес
Сергей Семак впервые станет дедушкой
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак впервые станет дедушкой, об этом сообщила его супруга Анна в посредством «Инстаграма».
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Политика
В Польше высказались о компенсациях за военный ущерб
Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Политика
Помпео обругал журналистку за вопрос об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео обругал ведущую журналистку американского радио National Public Radio Мэри Луизу Келли после ее вопроса об Украине в рамках передачи "Со всеми обстоятельствами".
Политика
Путин призвал увековечить память партизанки Софьи Аракчеевой
На ежегодной большой пресс-конференции президента РФ 19 декабря одна из журналисток обратилась к Путину с просьбой присвоить звание Героя России и увековечить "средствами кино, музыки и ТВ" память разведчицы партизанского отряда "Знаменский" Софьи Аракчеевой, которая была "зверски замучена на Орловщине в феврале 1942 года".
Авто
Новый кроссовер Genesis GV90 может стать конкурентом BMW X7
Решение о выпуске кроссовера GV90, ориентированного на покупателей Mercedes-Benz GLS, BMW X7 и Range Rover, будет напрямую зависеть от объёма продаж GV80 в США, где последний появится уже во второй половине этого года.
Здоровье
Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса.
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Гаджеты
Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Происшествия
Опубликовано видео последствий землетрясения в Турции
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлены последствия мощного землетрясения в турецких провинциях Малатья и Элязыг.
Авто
Hyundai представит новый компактный кроссовер AX
Компания Hyundai готовит к дебюту новый компактный вседорожник Hyundai AX.
Шоу-бизнес
Цискаридзе назвал жизнь Волочковой «большой трагедией»
Цискаридзе назвал жизнь Волочковой "большой трагедией" Танцовщик сокрушается из-за судьбы бывшей балерины Большого театра.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Армия и оружие
В США провели военные учения с участием вертолетов Ми-24
Как рассказал командир эскадрильи, капитан ВВС Курт Уоллин, тренировка с другими вертолетами, а не «HH-60G Pave Hawk против HH-60G» происходит впервые.
Политика
Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти
Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Общество
Опубликовано фото из деревни Лукашенко
«Снимок сделан прямо посреди деревни, доступ местным жителям там не закрыт, естественно», — говорится в подписи к фото.
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 Ultra получит корпус из нержавеющей стали
Премьера новой серии флагманов ожидается 11 февраля.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.