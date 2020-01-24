Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правда30 украинских городов могут остаться без отопления с 1 февраля

"Нафтогаз Украины" предупредил, что 30 городов могут частично или полностью лишится отопления с 1 февраля. Связано это с задолженностью некоторых предприятий теплоэнергетики перед "Нафтогазом".
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