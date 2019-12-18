Общество
ИА Городские вести. Волгоград31 декабря в Волгоградской области объявили выходным днем
Волгоградская область присоединилась к регионам, где 31 декабря в этом году будет выходным днем. Губернатор Андрей Бочаров подписал соответствующее постановление. Этот рабочий день перенесли на субботу, 28-го числа.
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В Волгоградской области 31 декабря станет выходным днем
Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области04:59
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