Осведомленные информаторы сообщают, что на весенней пресс-конференции будет показан не только iPhone SE 2 или iPhone 9. Кроме того, ожидается демонстрация нового планшета iPad Pro и 13-дюймового ноутбука MacBook Pro.

IPhone 9 и новый iPad Pro могут выйти уже 3 апреля

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