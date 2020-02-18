Гаджеты

iXBT.comiXBT.comIPhone 9 и новый iPad Pro могут выйти уже 3 апреля

Осведомленные информаторы сообщают, что на весенней пресс-конференции будет показан не только iPhone SE 2 или iPhone 9. Кроме того, ожидается демонстрация нового планшета iPad Pro и 13-дюймового ноутбука MacBook Pro.
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Названы возможные даты презентации и выхода нового доступного iPhone

Life.ru04:03

Названа дата презентации iPhone 9. Старт продаж ожидается уже в апреле

Российская газета07:08

Названа дата выхода дешевого iPhone

АБН07:07

Раскрыта дата выхода дешевого iPhone

Lenta.ru06:08

Дата презентации бюджетного iPhone утекла в Сеть

Телеканал 360°07:41

IPhone 9 и новый iPad Pro могут выйти уже 3 апреля

iXBT.com02:59

Презентация Apple может пройти в конце марта

News.ru02:07
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