Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделение из резервного фонда правительства 3,1 млрд рублей на выплаты медицинским работникам и силовым структурам, которые борются с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом выделил ведомствам Мишустин

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