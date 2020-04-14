Коронавирус

Live24Live243,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом выделил ведомствам Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделение из резервного фонда правительства 3,1 млрд рублей на выплаты медицинским работникам и силовым структурам, которые борются с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать85

Подробнее о событии

Российские силовики получат три миллиарда на борьбу с коронавирусом

URA.Ru07:56

Правительство выделило три миллиарда рублей на выплаты медикам

Газета.Ru07:19

Правительство выделило 3,1 млрд рублей на выплаты медицинским работникам

Говорит Москва07:43

Кабмин выделил 3,1 млрд для выплат медработникам в связи с коронавирусом

Российская газета07:27

Правительство выделило 3,1 млрд рублей для выплат медработникам в связи с коронавирусом

ТАСС07:45

Мишустин выделил на борьбу с коронавирусом 3,1 миллиард рублей

Комсомольская правда07:10

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Известия07:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 21:10, Ашберн
Общество

В Москве от коронавируса умер физик РАН

В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
72
Общество

В Москве начали оформлять цифровые пропуска

С 13 апреля в столице начнут оформлять цифровые пропуска для передвижения по городу. Всего пропуска имеют несколько категорий.
Lenta.ru 12 апреля в 17:01
Транспорт

РЖД отменит ещё 32 поезда дальнего следования

«С 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, ещё 32 поезда будут временно отменены», — указано в сообщении.
RT на русском 12 апреля в 11:28
134
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
2,7K
Общество

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях

Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
21
Общество

99-летний ветеран войны победил коронавирус в Бразилии

Ветеран Второй мировой войны в возрасте 99 лет стал самым пожилым человеком в Бразилии, которому удалось победить коронавирус.
РЕН ТВ 17:56
Космос

Свердловчане смогут увидеть Луну, Юпитер, Сатурн и Марс

ТагилСити.ру 12 апреля в 01:54
Происшествия

На Колыме у девяти старателей предварительно подтвержден COVID-19

В Ягоднинском округе Магаданской области сразу у девяти работников артели предварительно обнаружили коронавирусную инфекцию.
Российская газета 20:29
10
Кино

BadComedian выпустил обзор на первый фильм Егора Крида

Ролик был опубликован 13 апреля на YouTube-канале BadComedian.
REGNUM вчера в 17:12
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
601
Общество

Спецрейс из США с россиянами на борту вылетел в Россию

Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, вылетели из Нью-Йорка в Россию возвратным рейсом "Аэрофлота", передает ТАСС.
Газета.Ru 20:43
Политика

Трамп в четверг намерен провести видеоконференцию с лидерами стран G7

Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 апреля, намерен провести видеоконференцию с лидерами стран G7.
Комсомольская правда 15:37
Здоровье

После пандемии коронавируса в России может вырасти число инвалидов

С окончанием пандемии коронавируса в России число инвалидов может увеличиться.
Телеканал 360° 20:37
1
Наука

Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат

Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме.
Известия 18:07
6
Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК вчера в 11:15
28
Шоу-бизнес

Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором

Pravda.Ru 07:11
2
Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru вчера в 20:29
1,5K
Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
64
Религия

Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома

По благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла верующие, которые из-за угрозы коронавируса не придут на пасхальные богослужения в храмах, могут освятить праздничные куличи у себя дома.
РБК 05:41
95
Игры

В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись

Cyber.sports.ru вчера в 16:56
14
Общество

Дипломаты из США предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане

Сотрудники посольства США в Китае задолго до пандемии COVID-19 предупреждали о проблемах с соблюдением безопасности в лаборатории в Ухане, сообщает газета The Washington Post.
Интерфакс 09:52
84
Экономика

Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак о влиянии коронавируса на электроэнергетику

Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак о влиянии коронавируса на электроэнергетику Энергопотребление в России серьезно снижается по мере ужесточения карантинных мер.
Коммерсантъ 18:23
Космос

Российский ученый рассказал, хватит ли колонизаторам Марса воды

Московский Комсомолец вчера в 04:01
9
Происшествия

В Хакасии выявили восемь случаев заражения коронавирусом

В Хакасии выявили восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» рассказала, что стало с проектом

Актриса сериала «Корни» и участница проекта «Уральские пельмени» на СТС Ксения Корнева рассказала в интервью 7Дням.ru о своем дебюте в сериалах, о том, чем отличается работа актрисы в кино и комедийном шоу.
7Дней.ру вчера в 09:00
1
Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru 18:33
69
Политика

Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Российская газета 06:34
702
Гаджеты

ADATA выпустила модули памяти DDR4 с частотой 4800 МГц

Тайваньская компания АDАТА выпускает на рынок новую модель планок памяти стандарта DDR4, которая может работать на частоте 4,8 ГГц и оснащена RGB-индикацией.
Faktom 10:25
3
Экономика

Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
358
Транспорт

В Якутии приостановили региональные пассажирские автоперевозки

Якутск, 15 апреля 2020, 03:51 — REGNUM С 15 по 30 апреля в Якутии приостановили межмуниципальные пассажирские перевозки (такси и автобусы) по автодорогам федерального, регионального и местного значения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.
REGNUM 20:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное