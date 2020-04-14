Коронавирус
Live243,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом выделил ведомствам Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделение из резервного фонда правительства 3,1 млрд рублей на выплаты медицинским работникам и силовым структурам, которые борются с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Футбол
Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в родной «Спортинг»
Миланский клуб хочет приобрести у лиссабонского «Спортинга» защитника Маркоса Акунью и намерен использовать Жоау Мариу в рамках этой сделки.
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Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa 15:44
Общество
Рейс «Аэрофлота» с гражданами США прибыл из Москвы в Нью-Йорк
Самолет компании «Аэрофлот» с американскими гражданами, пожелавшими вернуться в США из России на фоне эпидемии коронавируса, прибыл из московского аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк.
РБК 19:43
Здоровье
Профессор назвала простые средства от коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции есть ряд простых средств.
Московский Комсомолец 08:50
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости 06:24
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Космос
В 2021 году на МКС проведут эксперимент «Вампир»
В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле».
News.ru 12 апреля в 10:13
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Космос
Метан получен в лаборатории в условиях, близких к условиям космоса
В новом исследовании группа ученых под руководством Д. Касима (D. Qasim) из Астрофизической лаборатории Лейденского университета, Нидерланды, впервые успешно получила метан в условиях, близких к условиям космического пространства.
AstroNews.ru 14:55
Общество
В Кузбассе ввели обязательную изоляцию для прибывающих в область
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2 ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
Известия 09:26
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
Единоборства
Фергюсон предложил Гэтжи сделать вес до 17 апреля, тот ему ответил
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон продолжает тренировочный процесс невзирая на то, что турнир UFC 249 официально отменён.
Чемпионат 14:26
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На Сахалине сотрудники полиции изъяли крупную партию контрафактного алкоголя
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Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла третьего ребенка
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Fisker Ocean получит спецверсию для спасателей и военных
Новая версия Fisker Ocean будет создана для экстремальных поездок.
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Кино
BadComedian выпустил обзор на первый фильм Егора Крида
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«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
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В двух территориях Кузбасса введен режим ЧС
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев принял решение о введении с 14 апреля режимов чрезвычайной ситуации на территории Новокузнецкого района и Киселевска из-за подземных пожаров.
Avoka.do 11:45
Футбол
«Манагуа U-20» – «Халапа U-20»: какую сделать ставку?
В одном из матчей 17 тура молодежного первенства Никарагуа сыграют «Манагуа U-20» и «Халапа U-20» - предлагаем свой прогноз.
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Дмитрий Тарасов выставил на продажу особняк за 245 млн рублей
Семья игрока «Рубина» Дмитрия Тарасова продает особняк за 245 млн рублей.
Казанские ведомости 14:58
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Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru 18:33
Общество
Пик заболеваемости коронавирусом в Иркутске ожидается 5-7 мая
Глава государства отметил, что пик заболеваемости коронавирусом сейчас не пройден даже в Москве.
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РФС запустил платформу для дистанционного обучения судей
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Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:26
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К Земле приближаются два опасных астероида
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Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
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