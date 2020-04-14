Коронавирус

Live24Live243,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом выделил ведомствам Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделение из резервного фонда правительства 3,1 млрд рублей на выплаты медицинским работникам и силовым структурам, которые борются с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Российские силовики получат три миллиарда на борьбу с коронавирусом

URA.Ru07:56

Мишустин выделил на борьбу с коронавирусом 3,1 миллиард рублей

Комсомольская правда07:10

Кабмин выделил 3,1 млрд для выплат медработникам в связи с коронавирусом

Российская газета07:27

Правительство выделило три миллиарда рублей на выплаты медикам

Газета.Ru07:19

Правительство выделило 3,1 млрд рублей для выплат медработникам в связи с коронавирусом

ТАСС07:45

Минобороны, ФСБ и ФСИН выделили 3,1 млрд рублей на борьбу с COVID-19

РЕН ТВ07:05

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Известия07:01
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Рейс «Аэрофлота» с гражданами США прибыл из Москвы в Нью-Йорк

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Профессор назвала простые средства от коронавируса

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Общество

Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
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Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю

Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
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Космос

В 2021 году на МКС проведут эксперимент «Вампир»

В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле».
News.ru 12 апреля в 10:13
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Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
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Космос

Метан получен в лаборатории в условиях, близких к условиям космоса

В новом исследовании группа ученых под руководством Д. Касима (D. Qasim) из Астрофизической лаборатории Лейденского университета, Нидерланды, впервые успешно получила метан в условиях, близких к условиям космического пространства.
AstroNews.ru 14:55
Общество

В Кузбассе ввели обязательную изоляцию для прибывающих в область

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2 ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
Известия 09:26
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов

Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
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Фергюсон предложил Гэтжи сделать вес до 17 апреля, тот ему ответил

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон продолжает тренировочный процесс невзирая на то, что турнир UFC 249 официально отменён.
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Новая версия Fisker Ocean будет создана для экстремальных поездок.
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«Манагуа U-20» – «Халапа U-20»: какую сделать ставку?

В одном из матчей 17 тура молодежного первенства Никарагуа сыграют «Манагуа U-20» и «Халапа U-20» - предлагаем свой прогноз.
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Коронавирус отложил запуск 60 спутников SpaceX

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Владимир ПУТИН: «Вместе мы все преодолеем»

Глава государства Владимир Путин на прошедшем в среду в режиме видеоконференции совещании с правительством и губернаторами по ситуации с коронавирусом предложил целый комплекс дополнительных мер в условиях эпидемии.
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Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
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Пик заболеваемости коронавирусом в Иркутске ожидается 5-7 мая

Глава государства отметил, что пик заболеваемости коронавирусом сейчас не пройден даже в Москве.
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РФС запустил платформу для дистанционного обучения судей

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Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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К Земле приближаются два опасных астероида

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Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
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