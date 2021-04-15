По заявлению пресс-службы Белого дома, ограничительные меры введены в отношении России за попытки вмешательства в выборы президента США в прошлом году и за иные акты дезинформации. По версии Госдепа, атаки курировались правительством РФ.

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Мария Захарова российский дипломат Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США. РЕН ТВ

С чего всё началось Министерство финансов США запретило американским компаниям покупать на первичном рынке облигации, выпущенные после 14 июня 2021 года Центральным банком, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России, говорится на сайте Белого дома. Forbes вчера в 11:32