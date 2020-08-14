32 ранее задержанных в Белоруссии россиянина вернулись на родину
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32 из 33 граждан России, задержанных ранее в Белоруссии, вернулись на родину, сообщает Генпрокуратура РФ.В источнике
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