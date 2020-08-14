Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

32 ранее задержанных в Белоруссии россиянина вернулись на родину

32 из 33 граждан России, задержанных ранее в Белоруссии, вернулись на родину, сообщает Генпрокуратура РФ.В источнике
Подробнее о событии
Anews

Белоруссия отпустила российских «вагнеровцев» на родину

Anews13:35
РИА Новости

Минск передал Москве 32 задержанных россиян

РИА Новости13:28
Коммерсантъ

Минск передал Москве 32 задержанных россиянина

Коммерсантъ13:06
Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 14 августа

Интерфакс13:46
Ёлдаш

32 «вагнеровцев» вернулись в Россию

Ёлдаш13:38
РБК

Один из задержанных «боевиков ЧВК» остался в Белоруссии

РБК13:13
ТАСС

Задержанные в Белоруссии россияне вернулись в Россию наземным маршрутом

ТАСС13:06
КП - Беларусь

Генпрокуратура РФ: Задержанные 29 июля под Минском российские граждане, вернулись на родину

КП - Беларусь13:49

Как Россия может помочь в урегулировании белорусского кризиса

Белорусский протест несогласных с результатами президентских выборов продолжается меньше недели, однако международное сообщество уже вовсю пытается заняться урегулированием кризисной ситуацией.
Газета.Ru14:16
2

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
210

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
90

Красавицы со всей России собрались на конкурсе Miss Maxim — фото

Горячие фото В состав жюри вошли телерадиоведущий Антон Комолов, фотограф Александр Мультиков, комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин, телеведущий Владимир Маркони и спортивный блогер Алексей Столяров.
Sputnik Кыргызстан08:17
1

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси нет свободных демократических выборов», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британскому телеканалу Sky News 13 августа.
Евразия.Эксперт03:03
448

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ, ликвидирован в 2008 году), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
879

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru09:08
157

Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ03:21
267