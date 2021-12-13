РИА Новости«33-й канал»: украинские компании разорятся из-за цен на газ, а население сбежит в ПольшуСтоимость газа для украинских предприятий вчетверо превышает тарифы для населения, из-за чего работать бизнесу становится крайне сложно, говорится в материале "33-го канала".РИА НовостиЖурналисты сравнили цены на газ для разных потребителей.Экономика сегодняВ то же время Польша упростила условия въезда для украинцев.Экономика сегодняЭксперт в области энергетики Валентин Землянский ранее заявил, что Евросоюз не поддержит Украину в переговорах с «Газпромом», когда стране критически потребуется газ.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьИноСМИИноСМИNewInformЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииУкраине грозит обвал экономикиИА Новороссия10:33«33-й канал»: малый и средний бизнес на Украине не выдержит установленные правительство цены на газИноСМИ03:11Украинский малый бизнес оказался на грани краха из-за высоких газовых ценЭкономика сегодня09:31Украине предсказали разорение компаний и бегство населения в ПольшуBanki Loans08:37Украинский бизнес терпит убытки из-за политики властейФАН08:22«33-й канал»: украинские компании разорятся из-за цен на газ, а население сбежит в ПольшуРИА Новости07:53По мнению украинских СМИ, ситуация с тарифами на газ разорит местные компании и заставит жителей бежать в соседние страныРадио Sputnik10:16Показать ещёОценить57Поделиться