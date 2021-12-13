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«33-й канал»: украинские компании разорятся из-за цен на газ, а население сбежит в Польшу

Стоимость газа для украинских предприятий вчетверо превышает тарифы для населения, из-за чего работать бизнесу становится крайне сложно, говорится в материале "33-го канала".
РИА Новости
Журналисты сравнили цены на газ для разных потребителей.
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В то же время Польша упростила условия въезда для украинцев.
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Эксперт в области энергетики Валентин Землянский ранее заявил, что Евросоюз не поддержит Украину в переговорах с «Газпромом», когда стране критически потребуется газ.
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