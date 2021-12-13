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«33-й канал»: украинские компании разорятся из-за цен на газ, а население сбежит в Польшу

Стоимость газа для украинских предприятий вчетверо превышает тарифы для населения, из-за чего работать бизнесу становится крайне сложно, говорится в материале "33-го канала".
РИА Новости
В то же время Польша упростила условия въезда для украинцев.
Экономика сегодня
В публикации приводятся тарифы на топливо для разных потребителей в республике: так, население платит восемь с половиной гривны за кубометр, а компании — минимум 38.
РИА Новости
Журналисты сравнили цены на газ для разных потребителей.
Экономика сегодня

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