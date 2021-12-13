РИА Новости«33-й канал»: украинские компании разорятся из-за цен на газ, а население сбежит в ПольшуСтоимость газа для украинских предприятий вчетверо превышает тарифы для населения, из-за чего работать бизнесу становится крайне сложно, говорится в материале "33-го канала".РИА НовостиВ то же время Польша упростила условия въезда для украинцев.Экономика сегодняВ публикации приводятся тарифы на топливо для разных потребителей в республике: так, население платит восемь с половиной гривны за кубометр, а компании — минимум 38.РИА НовостиЖурналисты сравнили цены на газ для разных потребителей.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьИноСМИИноСМИЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииКиев призвали «выровнять цены на рынке газа», иначе «у народа лопнет терпение»Pravda.Ru09:34Украинский малый бизнес оказался на грани краха из-за высоких газовых ценЭкономика сегодня09:31«33-й канал»: малый и средний бизнес на Украине не выдержит установленные правительство цены на газИноСМИ03:11Украинский бизнес терпит убытки из-за политики властейФАН08:22«33-й канал»: украинские компании разорятся из-за цен на газ, а население сбежит в ПольшуРИА Новости07:53Украине предсказали разорение компаний и бегство населения в ПольшуBanki Loans08:37Показать ещёОценить32Поделиться