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338 случаев коронавируса выявлено за сутки в Оренбургской области

За прошедшие сутки в Оренбургской области выявлено 338 случаев коронавируса, 352 жителя выписано по выздоровлению.
Газета Оренбуржье
Официально с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1 784 летальных случая.
Газета Оренбуржье
Нарастающим итогом в Оренбуржье зарегистрировано 73 564 случая коронавирусной инфекции, выздоровело 61 874 жителя области.
Газета Оренбуржье
За сутки в России полностью выздоровели 16 619 человек.
Спорт-Экспресс

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338 случаев коронавируса выявлено за сутки в Оренбургской области
Газета Оренбуржье04:54
25 случаев заражения коронавирусом выявлено в Ейском районе за сутки
Приазовские степи03:28
338 случаев заражения коронавирусом выявлено в Оренбургской области за сутки
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