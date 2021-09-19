Газета Оренбуржье338 случаев коронавируса выявлено за сутки в Оренбургской областиЗа прошедшие сутки в Оренбургской области выявлено 338 случаев коронавируса, 352 жителя выписано по выздоровлению.Газета ОренбуржьеОфициально с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1 784 летальных случая.Газета ОренбуржьеНарастающим итогом в Оренбуржье зарегистрировано 73 564 случая коронавирусной инфекции, выздоровело 61 874 жителя области.Газета ОренбуржьеЗа сутки в России полностью выздоровели 16 619 человек.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьВестирама.руВестирама.руПриазовские степиПодробнее о событии338 случаев коронавируса выявлено за сутки в Оренбургской областиГазета Оренбуржье04:5425 случаев заражения коронавирусом выявлено в Ейском районе за суткиПриазовские степи03:28338 случаев заражения коронавирусом выявлено в Оренбургской области за суткиВестирама.рувчера в 07:38Показать все источникиОценитьПоделиться