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Evo-rus.com
Evo-rus.com

34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Правительство РФ выделило 34 млрд рублей на ежемесячные выплаты детям от 3 до 7 лет. Согласно указу Владимира Путина такие выплаты будут назначены малоимущим семьям. Чтобы получить пособие, нужно подать заявление на портале Госуслуги, через МФЦ или в органах социальной защиты.В источнике
Мурат Кумпиловроссийский политик
В сложный период пандемии президент страны,… правительство РФ направляют масштабные средства на социальную поддержку населения страны. Что особенно важно – помощь оказывается социально уязвимым категориям граждан.
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъ29 августа в 07:28
Подробнее о событии
РИА Новости

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

РИА Новости29 августа в 03:30
EastRussia

Кабмин увеличит финансирование на выплаты для детей

EastRussia27 августа в 19:31
Deita.ru

Новая выплата ждёт семьи с детьми

Deita.ru27 августа в 21:15
РЕН ТВ

Раскрыт порядок новых выплат для российских семей с детьми

РЕН ТВ27 августа в 20:55
Финансовая газета

Минфин допустил увеличение выплат на детей 3-7 лет

Финансовая газета27 августа в 19:49
ТАСС

Адыгея получит дополнительно 227 млн рублей для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет

ТАСС28 августа в 04:57
Пятый канал

Дополнительные средства для поддержки граждан в пандемию направлены в регионы

Пятый канал27 августа в 19:15

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