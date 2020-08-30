34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей
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Правительство РФ выделило 34 млрд рублей на ежемесячные выплаты детям от 3 до 7 лет. Согласно указу Владимира Путина такие выплаты будут назначены малоимущим семьям. Чтобы получить пособие, нужно подать заявление на портале Госуслуги, через МФЦ или в органах социальной защиты.В источнике
В сложный период пандемии президент страны,… правительство РФ направляют масштабные средства на социальную поддержку населения страны. Что особенно важно – помощь оказывается социально уязвимым категориям граждан.
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Подробнее о событии
Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет
РИА Новости29 августа в 03:30
Дополнительные средства для поддержки граждан в пандемию направлены в регионы
Пятый канал27 августа в 19:15