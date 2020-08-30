34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Правительство РФ выделило 34 млрд рублей на ежемесячные выплаты детям от 3 до 7 лет. Согласно указу Владимира Путина такие выплаты будут назначены малоимущим семьям. Чтобы получить пособие, нужно подать заявление на портале Госуслуги, через МФЦ или в органах социальной защиты.

Мурат Кумпилов российский политик В сложный период пандемии президент страны,… правительство РФ направляют масштабные средства на социальную поддержку населения страны. Что особенно важно – помощь оказывается социально уязвимым категориям граждан.