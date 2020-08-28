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34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Кабинет министров РФ подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на ежемесячные детские пособия для маленьких россиян в возрасте от 3 до 7 лет. Сумму пришлось увеличить в связи с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в России — более трех миллионов человек.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАССвчера в 01:03
Подробнее о событии
ТАСС

Адыгея получит дополнительно 227 млн рублей для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет

ТАСС04:57
REGNUM

Адыгея получит дополнительные субсидии для выплат на детей от 3 до 7 лет

REGNUM02:37
РЕН ТВ

Раскрыт порядок новых выплат для российских семей с детьми

РЕН ТВ20:55
Vesiskitim.ru

По 7600 руб. семьям с детьми до 7 лет выплатят после 17 августа 2020. Но не всем

Vesiskitim.ru23:25
Российская газета

Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Российская газетавчера в 07:12
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

РБКвчера в 04:05
URA.Ru

Еще больше семей с детьми получат новые выплаты

URA.Ruвчера в 01:19

В Крыму зафиксирован рекордный суточный прирост носителей коронавируса

Симферополь, 28 августа 2020, 10:01 — REGNUM Сразу 84 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на своей странице в социальной сети написал 28 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM03:01
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В Псковской области остаются активными четыре вспышки коронавируса

Под наблюдением в регионе остаются четыре вспышки коронавируса – в неврологическом отделении Псковской областной больницы, санатории «Гороховое озеро» и двух монастырях – Иоанно-Богословском мужском монастыре и Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.
Псковское агентство информации06:54