34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Кабинет министров РФ подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на ежемесячные детские пособия для маленьких россиян в возрасте от 3 до 7 лет. Сумму пришлось увеличить в связи с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в России — более трех миллионов человек.