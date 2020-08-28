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34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Кабинет министров РФ подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на ежемесячные детские пособия для маленьких россиян в возрасте от 3 до 7 лет. Сумму пришлось увеличить в связи с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в России — более трех миллионов человек.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАССвчера в 01:03
Подробнее о событии
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

РБКвчера в 04:05
РЕН ТВ

Раскрыт порядок новых выплат для российских семей с детьми

РЕН ТВ20:55
Газета.Ru

В России может увеличиться финансирование выплат на детей от 3 до 7 лет

Газета.Ruвчера в 12:14
ТАСС

Финансирование выплат на детей от 3 до 7 лет может увеличиться

ТАССвчера в 11:57
Vesiskitim.ru

По 7600 руб. семьям с детьми до 7 лет выплатят после 17 августа 2020. Но не всем

Vesiskitim.ru23:25
12 Канал Омск

Омская область получит дополнительные 912,7 млн рублей из Резервного фонда

12 Канал Омск26 августа в 08:08
Омскрегион

На выплаты юным омичам правительство РФ дополнительно перечислит почти миллиард рублей

Омскрегион26 августа в 07:55

ЕС выступил за международное расследование произошедшего с Навальным

Главы МИД Европейского союза выступают за международный статус расследования ситуации с Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после неформальной встречи глав МИД стран ЕС, прошедшей в Берлине.
ЕС выступил за международное расследование произошедшего с Навальным
РИА Новости12:02

Начальник «Локомотива» Сухина дисквалифицирован на 4 матча РПЛ

Начальник команды московского "Локомотива" Станислав Сухина дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России за оскорбительное поведение во встрече пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата", заявил РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
РИА Новости10:22

Беглов попросил Роспотребнадзор открыть театры, кинотеатры и фуд-корты

Губернатор Александр Беглов обратился к главному санитарному врачу по Петербургу Наталии Башкетовой с просьбой "определить условия" для открытия торгово-развлекательных центров в полном объеме.
Газета Metro09:54
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Лукашенко ответил на критику из-за появления с автоматом

Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять.
Александр Лукашенко
Discover2411:25
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Учредители РУСАДА уволили Гануса из-за финансовых нарушений

Через несколько дней президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков заявил, что по результатам аудита в финансовой деятельности антидопингового агентства действительно обнаружили нарушения.
РИА Новости07:07

Туристическая компания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности

Компания попросила заказчиков, турагентства и партнеров не принимать "импульсивных и необдуманных решений", так как там считают, что общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату, и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами.
РИА Новости10:01
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Анастасия Ивлеева и Ида Галич поссорились в социальных сетях

Мам, я попала в Forbes без гивов и розыгрыша пяти тысяч в комментариях. А если серьезно, дюже хорошая новость! Госпожа Галич на третьем месте, что невероятно радует и мотивирует. Видите, не всегда количество подписчиков равно больше денег.
Ида Галич
YouTube-блогер
Экспресс газетавчера в 06:07
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