34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей
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Кабинет министров РФ подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на ежемесячные детские пособия для маленьких россиян в возрасте от 3 до 7 лет. Сумму пришлось увеличить в связи с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в России — более трех миллионов человек.В источнике
С чего всё началось
Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году
Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
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