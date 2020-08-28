34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Правительство России дополнительно направило 34 млрд рублей регионам страны и Байконуру на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Это около 5 тысяч рублей на ребенка.