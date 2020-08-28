34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей
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Правительство России дополнительно направило 34 млрд рублей регионам страны и Байконуру на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Это около 5 тысяч рублей на ребенка.В источнике
С чего всё началось
Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году
Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАССвчера в 01:03
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