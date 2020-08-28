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Алтайская правда
Алтайская правда

34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Правительство России дополнительно направило 34 млрд рублей регионам страны и Байконуру на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Это около 5 тысяч рублей на ребенка.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАССвчера в 01:03
Подробнее о событии
ТАСС

Адыгея получит дополнительно 227 млн рублей для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет

ТАСС04:57
REGNUM

Адыгея получит дополнительные субсидии для выплат на детей от 3 до 7 лет

REGNUM02:37
URA.Ru

Еще больше семей с детьми получат новые выплаты

URA.Ruвчера в 01:19
РЕН ТВ

Раскрыт порядок новых выплат для российских семей с детьми

РЕН ТВ20:55
Российская газета

Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Российская газетавчера в 07:12
РБК

Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

РБКвчера в 04:05
Vesiskitim.ru

По 7600 руб. семьям с детьми до 7 лет выплатят после 17 августа 2020. Но не всем

Vesiskitim.ru23:25

Из-за быстроты таяния льдов установлена растущая угроза для Арктики

«Изменения происходят так быстро в течение летних месяцев, что морской лед, вероятно, исчезнет быстрее, чем большинство климатических моделей когда-либо предсказывали», заявляет профессор Копенгагенского университета Niels Bohr Institutet Йенс Хессельбьерг Кристенсен.
МедиаПотоквчера в 16:40
19

Суд в США отменил запрет на применение силы к журналистам в Портленде

Апелляционный суд в США отменил временный судебный запрет, согласно которому сотрудники федеральных силовых служб в Портленде не имели права арестовывать или угрожать журналистам и наблюдателям правозащитных организаций, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости01:11

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Американский лидер Дональд Трамп, выступая на съезде республиканцев поздно вечером 27 августа на Южной лужайке Белого дома, дал официальное согласие баллотироваться на пост главы государства от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах, передает ТАСС.
Инфорос04:56
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Автостраховщики привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

Некоторые страховые компании собираются привяжут стоимость полиса ОСАГО к марке и модели автомобиля, другие компании предложат автомобилистам для снижения стоимости страховки установить датчики, которые могут фиксировать манеру вождения водителя.
Про Кроссоверы08:48
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ЕС пригрозил Турции санкциями за буровую деятельность

«Ясно, что в ЕС есть нарастающее разочарование поведением Турции, поэтому совет просит рабочие группы ускорить работу по введению санкций против лиц, предложенных Кипром, из-за незаконных буровых работ», — цитирует ТАСС Борреля.
RT на русском09:18
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В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»

Комментируя ситуацию с Рижским портом, столкнувшимся с серьезными проблемами, глава фракции партии "Согласие" в сейме Латвии Янис Урбанович в своем Facebook призвал вести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке".
Вести.Ru03:20
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