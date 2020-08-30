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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.В источнике
Мурат Кумпиловроссийский политик
В сложный период пандемии президент страны,… правительство РФ направляют масштабные средства на социальную поддержку населения страны. Что особенно важно – помощь оказывается социально уязвимым категориям граждан.
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъ29 августа в 07:28
Подробнее о событии
РИА Новости

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

РИА Новости29 августа в 03:30
ТАСС

Адыгея получит дополнительно 227 млн рублей для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет

ТАСС28 августа в 04:57
РЕН ТВ

Раскрыт порядок новых выплат для российских семей с детьми

РЕН ТВ27 августа в 20:55
Deita.ru

Новая выплата ждёт семьи с детьми

Deita.ru27 августа в 21:15
Финансовая газета

Минфин допустил увеличение выплат на детей 3-7 лет

Финансовая газета27 августа в 19:49
EastRussia

Кабмин увеличит финансирование на выплаты для детей

EastRussia27 августа в 19:31
Пятый канал

Дополнительные средства для поддержки граждан в пандемию направлены в регионы

Пятый канал27 августа в 19:15

Суд потребовал с недостроившей очистные в Севастополе компании вернуть аванс в 2 млрд рублей

Подрядчик должен был сдать объект до 30 июня 2020 года, но в феврале 2019 года оказалось, что севастопольские власти через суд добились расторжения договора и намерены вернуть аванс в размере 2,05 млрд рублей.
Интерфакс - Россиявчера в 15:41

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
Интерфакс02:24
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