Кабмин РФ подтвердил, что выплатит средства на детей от 3 до 7 лет
Смотрите также
«Их было несколько»: где находится первый Спас Нерукотворный
Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид
Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился
Путин сообщил о создании для помощи Белоруссии резерва из силовиков
Volkswagen представил дизайн электрического кроссовера ID.4
Премьера фильма «Вратарь галактики» состоялась в Севастополе
В Госдуме предложили ликвидировать ПФР и платить пенсии напрямую
Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат
Кабмин выделит 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Кабмин одобрил выделение средств на выплаты медработникам
На выплаты врачам по коронавирусу выделят еще 22 млрд рублей
Путин признал легитимность выборов в Белоруссии
Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом
Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России
В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года
В США умер сыгравший главную роль в «Черной пантере» Чедвик Боузман
Истребители Су-27 перехватили бомбардировщик ВВС США над Балтикой
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Правительство РФ подтвердило выделение денежных средств регионам и Байконуру на выплаты детям от трех до семи лет. Сообщение об этом появилось на сайте Кабинета министров. Стало известно, что субсидии на софинансирование расходов регионам предоставит Министерство труда.В источнике
С чего всё началось
Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году
Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАСС27 августа в 01:03
Подробнее о событии