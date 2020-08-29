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Кабмин РФ подтвердил, что выплатит средства на детей от 3 до 7 лет

Правительство РФ подтвердило выделение денежных средств регионам и Байконуру на выплаты детям от трех до семи лет. Сообщение об этом появилось на сайте Кабинета министров. Стало известно, что субсидии на софинансирование расходов регионам предоставит Министерство труда.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет в 2020 году

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году, увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.
ТАСС27 августа в 01:03
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РИА Новости

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

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Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей от 3 до 7 лет

Аргументы и Факты04:54
ФедералПресс

Правительство выделило регионам деньги для выплат на детей до семи лет

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Правительство РФ выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

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URA.Ru

В России продлили выплаты для семей с детьми

URA.Ru03:24
ТАСС

Адыгея получит дополнительно 227 млн рублей для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет

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Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

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