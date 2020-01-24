Армия и оружие
Газета.Ru34 пострадавших: Пентагон раскрыл урон от иранского удара по базам США
Отсутствие жертв после удара по базам США в Ираке объяснял ранее и иранский генерал Амир-Али Хаджизаде. По его словам, Тегеран совершал ракетные атаки не с целью убить американских солдат. Как пояснил Хаджизаде, Иран стремился нанести ущерб военной машине Вашингтона.
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Общество
Учительница уволилась после публикации видео ее эротического танца
Учительница одной из школ в Самарской области уволилась по собственному желанию после того, как на просторах сети появилось видео ее эротического танца.
Общество
Минкомсвязь опровергла наличие списка бесплатных интернет-ресурсов
В Минкомсвязи РФ опровергли данные о наличии списка социально значимых интернет-ресурсов, к которым жителям России будет предоставляться бесплатный доступ, сообщает ТАСС.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Политика
Зеленский заявил о «шраме» на отношениях РФ и Украины
Украинский президент назвал конфликт в Донбассе большой бедой, который навсегда оставит «шрам» в российско-украинских отношениях.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Общество
«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников
С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
Хоккей
Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд
Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.
Политика
Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти
Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Полиция нашла вандалов, разгромивших снежный городок в Благовещенске
Напомним, происшествие в снежном городке Благовещенска произошло сегодня рано утром. Вандалы испортили 17 из 36 ледовых фигур.
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Дерипаска обвинил ЦБ в бедности России
Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал виновных в бедности россиян. Об этом он написал в одном из мессенджеров.
Киберспорт
Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major
Team Liquid побеждает в первом раунде нижней сетки В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.
Футбол
Гол Ребича принес «Милану» победу над «Брешией»
"Брешиа" дома уступила "Милан" в матче 21-го тура чемпионата Италии (0:1).
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Костенко снялась с голым животом на фоне икон
Пользователей Instagram заинтересовала фотография оголенного живота беременной жены футболиста Дмитрия Тарасова, сделанная на фоне икон.
Биатлон
Херманн выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке
Немецкая биатлонистка Дениз Херманн стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке.
Происшествия
СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны
В Роскачестве отметили, что если нужна хорошая камера, то стоит остановить свой выбор на Galaxy S9, а если выбор в пользу производительности, то лучше приобрести Honor 20 Pro.
Общество
Ежедневный гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака
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Финансы
Курс доллара снизился до 61,85 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на шесть копеек и составил 61,85 рубля.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-Стрит» потребовал денег с создателей фильма
Осужденный мошенник утверждает, что никогда не продал бы компании права на свои мемуары, если бы знал, что она использует незаконно полученные деньги.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек
Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до восьми человек, пострадавших более 300, сообщает «РИА Новости» 24 января со ссылкой на заявление властей.
Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 39
Количество зафиксированных летальных случаев в результате заражения новым типом коронавируса в китайском городе Ухань увеличилось до 39, а число инфицированных составляет 729 человек.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
Шесть человек погибли в результате стрельбы в немецком Рот-ам-Зе
Как сообщает RTL, речь идет о шести погибших. Подозреваемый уже арестован, сообщили в Twitter полиции соседнего города Алена.