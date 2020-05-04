Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказал журналистам в понедельник региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.

с чего всё началось

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

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