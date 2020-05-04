Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказал журналистам в понедельник региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.

с чего всё началось

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Общество В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram. 9

Игры В базу данных Steam добавили Yakuza: Like a Dragon Пользователи обнаружили, что в базу данных Steam добавили страницу Yakuza: Like a Dragon — мягкого перезапуска серии культовой японской серии, который сейчас вышел только в Японии на PS4.

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 74

Политика На Украине анонсировали назначение Саакашвили на официальную должность Киев, 4 мая 2020, 17:51 — REGNUM Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили «на днях» получит официальную должность во власти.

Общество Россиянам рассказали, как выявить телефонных мошенников Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин рассказал, как можно распознать телефонного мошенника и отличить его от настоящего оператора банка. 55

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 866

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,3K

Армия и оружие Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года Как сообщили в воскресение в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, в рамках государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут российской армии более тридцати РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

Общество Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции Президент Турции Тайип Эрдоган впервые объявил об ослаблении в стране ограничительных мер, принятых в связи с распространением коронавируса, передает телеканал NTV.

Общество В Петербурге сообщили о трех умерших пациентах с коронавирусом В Санкт-Петербурге скончались еще три человека с коронавирусной инфекцией, все они имели хронические заболевания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению. 31

Общество Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. 10

Авто Рассекречен интерьер нового Hyundai Tucson Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Hyundai Tucson четвёртого поколения, где обнаружили совершенно новый дизайн интерьера. 12

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3,1K

Авто Сравнительный тест кроссоверов за 1,8-1,9 млн Для сравнительного теста были выбраны автомобили в одном ценовом диапазоне, имеющие схожий уровень комплектаций.