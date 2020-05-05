Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Калининградской области около 350 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать. Об этом заявил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
Читать в источнике
Комментировать5,2K
с чего всё началось

Около 350 калининградских медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказал журналистам в понедельник региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
РИА Новостивчера в 10:43

Подробнее о событии

Врач пояснил, почему калининградские медики отказались работать при пандемии

Московский Комсомолецвчера в 20:18

Минздрав Калининградской области назвал причину отказа 350 медиков работать с коронавирусом

КП - Калининградвчера в 18:59

В Калининграде некоторые врачи отказались работать из-за коронавируса

Каскадвчера в 12:01

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

РИА Новостивчера в 15:55

Минздрав: 350 медработников в регионе «встали и вышли» из-за коронавируса

Новый Калининград.Ruвчера в 09:16

В Калининграде 350 медиков отказались работать во время пандемии коронавируса

Клопсвчера в 08:04

В Калининградской области 350 медиков отказались работать из-за коронавируса

Калининград.Ruвчера в 07:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:35, Ашберн
Общество

Москалькова: число случаев домашнего насилия увеличилось в 2,5 раза

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уведомила, что во время пандемии коронавируса число обращений о домашнем насилии увеличилось в 2,5 раза.
Газета.Ru вчера в 21:03
Общество

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Армия и оружие

SANA сообщило об атаке Израиля на исследовательский центр в Алеппо

Силы противовоздушной обороны Сирии вечером 4 мая отразили воздушную атаку в провинции Алеппо.
РБК вчера в 17:05
57
Общество

Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии

Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости вчера в 10:22
76
Общество

В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
1,5K
Политика

Администрация США предупредила штаты о вмешательстве РФ в выборы-2020

Министерство внутренней безопасности США разослало американским штатам меморандум, в котором предупредило о возможном, по ее мнению, вмешательстве в предстоящие президентские выборы и перечислило методы такого вмешательства, сообщило агентство Associated Press.
Интерфакс вчера в 23:21
14
Футбол

«Герта» отстранила Калу за видео с рукопожатиями

"Герта" приняла решение временно отстранить от тренировочного процесса полузащитника Самолона Калу из-за его недавнего видео в Facebook, говорится на официальном сайте клуба.
Газета.Ru вчера в 15:01
Кино

Раскаяние после буллинга и хоррор о воображаемом друге в Okko

В "Форме голоса" рассказывается о раскаянии подростка Сёи, который издевался над глухой одноклассницей в начальных классах.
Газета.Ru 00:00
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

ТАСС вчера в 22:21
152
Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 12:00
248
Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май»

Ридус вчера в 07:22
97
Политика

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости вчера в 04:10
1,8K
Происшествия

В Новосибирской области умерли еще два пациента с коронавирусом

Шестьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, два человека скончались, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:36
353
Армия и оружие

Китай: США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Россию

Эксперт китайского издания «Феникс» рассказал о том, почему США, обладая огромной военной мощью и устраивая различные провокации по всему миру не осмеливаются самостоятельно провоцировать Россию.
Военное дело вчера в 11:38
17
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,4K
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
85
Политика

СМИ узнали об опровергших обвинения в адрес Китая западных разведках

Как утверждалось в докладе, власти КНР еще в начале декабря 2019 года узнали о том, что вирус передает от человека к человеку, но скрывали это от мира вплоть до 20 января.
РБК вчера в 22:36
7
Авто

Обновленный Kia Sportage получил новый дизельный мотор

SpeedMe вчера в 05:53
1
Энергетика

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК вчера в 16:54
61
Общество

В Коми повесили плакат к 9 Мая с солдатом финской армии

Москва 24 вчера в 19:29
38
Происшествия

В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом

В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru вчера в 10:40
164
Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
2,5K
Общество

Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов

Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
RT на русском вчера в 22:13
16
Наука

Российские учёные оценят риски банковского сектора из-за коронавируса

Как писал NEWS.ru, ранее экономист Александр Кареевский прокомментировал заявление ректора университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Ярослава Кузьминова о том, что средний класс в России обречён на бедность из-за кризиса, который был вызван пандемией.
News.ru вчера в 01:52
3
Происшествия

СМИ узнало о судьбе «пропавшего» экс-полковника Захарченко в СИЗО

РИА Новости вчера в 18:00
16
Наука

Ученые развеяли популярный миф о пандемии чумы

Ученые из Университета Мэриленда провели исследование и развеяли популярный миф о пандемии Юстиниановой чумы в Византийской империи, сообщает PLOS ONE.
Слово и Дело 03 мая в 22:41
2
Кино

Первый канал 9 мая покажет продолжение сериала «Диверсант»

Первый канал 9 мая покажет продолжение популярного сериала «Диверсант».
NewInform вчера в 02:57
199
Здоровье

«Люди со слабым иммунитетом пострадали очень сильно». Американский партнер Овечкина рассказал о последствиях пандемии в США

Американский защитник «Вашингтона» Джон Карлсон в интервью «СЭ» подчеркнул, что стоит искать плюсы даже во время карантина.
Спорт-Экспресс вчера в 15:00
1
Происшествия

В Ленинградской области потушили пожар на фабрике

Пожар на фабрике нетканых материалов в Коммунаре в Гатчинском районе Ленинградской области потушен, сообщили РИА Новости в МЧС России.
РИА Новости вчера в 18:23
2
Футбол

Кокорин высказался о продолжении карьеры в «Сочи»

Российский нападающий Александр Кокорин заявил, что ему нечего делать в «Сочи», если текущий сезон в Российской Премьер-лиге так и не будет доигран из-за пандемии коронавируса.
ProstoProSport вчера в 15:45
ещё по теме
Главное