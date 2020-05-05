Коронавирус
RT на русскомВ Калининградской области около 350 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать. Об этом заявил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
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с чего всё началось
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказал журналистам в понедельник региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.РИА Новостивчера в 10:43
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