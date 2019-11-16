Политика
Rambler News Service35,77% избирателей проголосовали на парламентских выборах в Белоруссии
На выборах депутатов палаты представителей Национального собрания Белоруссии 35,77% избирателей проголосовали досрочно, сообщает ЦИК республики. Из данных на сайте белорусского ЦИКа следует, что наиболее высокая явка была зафиксирована в Гомельской области (39,41%), а также Могилевской (39,11%).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
35,77% избирателей проголосовали на парламентских выборах в Белоруссии
Rambler News Serviceвчера в 13:36
На досрочных выборах в парламент Белоруссии проголосовали 35% избирателей
Говорит Москвавчера в 15:19
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:18, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:18, Ашберн
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Депутат Госдумы и член штаба "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) Николай Говорин заявил, что организация выступила с инициативой не продавать в России спиртные напитки после наступления 22:00.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Технологии
Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников
Хакеры научились взламывать ряд моделей Android-смартфонов посредством беспроводных аксессуаров.
Авто
Первый пикап Hyundai обещал выпустить в 2021 году
Производство нового пикапа Hyundai Santa Cruz начнется не в следующем, 2020 году, а в 2021 году.
Киберспорт
Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2
Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
Гаджеты
Vivo в России начала продажи доступного смартфона Vivo Y19
Китайская компания Vivo в России начала продажи смартфона, который для нашего рынка был представлен 7 ноября.
Автоспорт
Квят: Не надо сравнивать подиум Гасли с моим
Авто
Составили топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива
Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Авто
В России за последние два года увеличилась цена на Chevrolet Niva
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с доцентом Соколовым
Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале архивное фото, на котором она запечатлена в компании доцента Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Гаджеты
Бюджетные смартфоны могут представлять опасность для пользователей
Эксперты нашли скрытую угрозу в бюджетных смартфонах на ОС Android.
Спорт
СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября
Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Кино
Житель Нью-Йорка заснял танцующего Хоакина Феникса в роли Джокера
Жителю Нью-Йорка удалось заснять, как исполнитель роли Джокера в одноимённом фильме Хоакин Феникс готовится к сцене и начинает исполнять танец из киноленты, который уже стал культовым.
Политика
В Китае рассказали о слабых местах России
Китайское издание Sohu рассказало о слабых места России.
Автоспорт
Хэмилтон лишился третьего места на этапе Гран-при Бразилии
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон лишился третьего места на этапе Гран-при в Бразилии и стал четвертым, сообщает официальный сайт "Формулы-1".
Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов
Сделав свою собственную выборку, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Транспорт
Во Владимирской области опоры ЛЭП оказались посреди дороги
В окрестностях деревни Заозерье в Гороховецком районе Владимирской области две опоры ЛЭП оказались посреди дороги.
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
Политика
Митинг против Трапезникова в Элисте собрал 2 тысячи человек
Напомним, 11 ноября бывшая учительница Бадма Катаева была оштрафована на пять тысяч рублей за участие в акции протеста против назначения врио главы Элисты Дмитрия Трапезникова, которая прошла 1 октября.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Политика
Помощник Пенса назвала разговор Трампа с Зеленским неуместным
Напомним, в Конгрессе США продолжается рассмотрение дела об импичменте в отношении действующего президента США Дональда Трампа.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.