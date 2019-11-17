Политика
Живая КубаньЯвка на парламентских выборах в Белоруссии составила 77,22%
Эксперты подсчитали предварительные явки в регионах Белоруссии. Наибольшая явка на момент закрытия участков для голосования зафиксирована в Могилевской области, где проголосовало 82,3% избирателей, наименьшая - в Минске (63,26%), сообщают РИА Новости.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:23, Вашингтон
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:23, Вашингтон
Политика
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Напомним, военно-морские суда соседнего государства были задержаны за нарушение государственной границы в Керченском проливе осенью 2018 года.
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Неизвестный устроил поножовщину в центре Екатеринбурга
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Состояние пострадавших при стрельбе в амурском колледже улучшилось
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В Общественной палате объяснили причины трагедии в Благовещенске
Зампред комиссии по образованию ОП РФ Людмила Дудова считает, что, несмотря на трагедии в учебных заведениях и системные высказывания на всех уровнях власти о важности их охраны, «согласованности в действиях силовых ведомств, министерств просвещения и образования нет».
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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
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СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября
Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.
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Рудковская показала архивное фото с доцентом Соколовым
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Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
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Климатическая зима придет в столицу 21 ноября
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В Екатеринбурге ребёнок умер из-за менингококковой инфекции
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В Гонконге протестующие подожгли университет
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Граждане потратились на врачей и капремонт
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Гендиректор ЦСКА рассказал о желаемых изменениях в российском футболе
Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, чтобы хотел изменить в российском футболе.